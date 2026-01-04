زهور بورسعيد يصادر 4 ماشية و يشن حملة لمنع انتشار الأبقار بالشوارع

ترأس اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور ، بمحافظة بورسعيد ، اليوم الأحد ، حملة مكبرة لمنع انتشار الأبقار والدواب والماشية في شوارع المحافظة والاحياء.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ، واستجابة لشكاوي المواطنين ، لمصادرة و منع انتشار الأبقار والعجول في شوارع الحي بمختلف المناطق السكنية ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ومن جانبه قال اللواء أيمن صبحي ،:" أنه خلال الحملة لتفقد وجود أية ابقار في مختلف الشوارع بنطاق الحي ، تم مصادرة عدد 4 من الأبقار الهائمة في شوارع الحي ، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أصحابها .

وشدد رئيس حي الزهور علي أصحاب الأبقار بعدم خروج اي دابة خارج النطاق المحدد لها بأرض الشادوف ،والحفاظ علي مظهر الشوارع الحضاري وحق المواطنين في شوارع نظيفة .

وأكد رئيس حي الزهور ، أنه لا تهاون مع المقصرين ، وسيتم تطبيق القانون و مواصلة الحملات بشكل يومي حتي يتم القضاء على تلك الظاهرة التي انتشرت في شوارع الحي وشوهت المظهر الحضاري للشوارع .

ويهيب رئيس حي الزهور بأصحاب الأبقار والماشية أنه لم يتهاون مع تطبيق القرارات ، والحفاظ علي شكل الشوارع وصحة المواطنين وعدم تعرضهم للخطر ، ومن سيخالف ذلك سيتعرض للمسائلة القانونية .

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على الشكل الجمالي والمظهر الحضاري للشوارع والميادين والمناطق السكنية .