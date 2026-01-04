قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

زهور بورسعيد يصادر 4 ماشية و يشن حملة لمنع انتشار الأبقار بالشوارع

زهور بورسعيد يصادر ٤ عجول ماشية و يشن حملة مكبرة لمصادرة ومنع انتشار الابقار
زهور بورسعيد يصادر ٤ عجول ماشية و يشن حملة مكبرة لمصادرة ومنع انتشار الابقار
محمد الغزاوى

ترأس اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور ، بمحافظة بورسعيد ، اليوم الأحد ، حملة مكبرة لمنع انتشار الأبقار والدواب والماشية في شوارع المحافظة والاحياء.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ، واستجابة لشكاوي المواطنين ،  لمصادرة و منع انتشار الأبقار والعجول في شوارع الحي بمختلف المناطق السكنية ، واتخاذ  الإجراءات القانونية  اللازمة في هذا الشأن.

ومن جانبه قال اللواء أيمن صبحي ،:" أنه خلال الحملة لتفقد وجود أية ابقار في مختلف الشوارع بنطاق الحي ، تم مصادرة عدد 4  من الأبقار الهائمة في شوارع الحي ، وتم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أصحابها .

زهور بورسعيد يصادر ٤ عجول ماشية  و يشن حملة مكبرة لمصادرة ومنع انتشار الابقار

وشدد رئيس حي الزهور علي أصحاب الأبقار بعدم خروج اي دابة خارج النطاق المحدد لها بأرض الشادوف ،والحفاظ علي مظهر الشوارع الحضاري وحق المواطنين في شوارع نظيفة .

وأكد رئيس حي الزهور ، أنه لا تهاون مع المقصرين ، وسيتم تطبيق القانون و مواصلة الحملات بشكل يومي حتي يتم القضاء على تلك الظاهرة التي انتشرت في شوارع الحي وشوهت المظهر الحضاري للشوارع .

ويهيب رئيس حي الزهور بأصحاب الأبقار والماشية أنه لم يتهاون مع تطبيق القرارات ، والحفاظ علي شكل الشوارع وصحة المواطنين وعدم تعرضهم للخطر ، ومن سيخالف ذلك سيتعرض للمسائلة القانونية .

يأتي ذلك في إطار جهود الحي المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والحفاظ على الشكل الجمالي والمظهر الحضاري للشوارع والميادين والمناطق السكنية .

بورسعيد الابقار حي الزهور محافظة بورسعيد

المزيد

