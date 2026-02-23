الكاوتش فرقع.. انقلاب سيارة نقل محملة بالزجاج على طريق السلام ـ بلبيس بالشرقية

أنقذت العناية الإلهية قائد سيارة من الموت عقب إنفجار إطار سيارة نصف نقل محملة بالزجاج بطريق بلبيس السلام بعد كارته بلبيس دائرة محافظة الشرقية دون وقوع إصابات وجاري رفع آثار الحادث وإخطار الأجهزة الأمنية وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة بوقوع حادث إنقلاب سيارة نصف نقل بطريق بلبيس السلام دون وقوع إصابات وجاري رفع اثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

