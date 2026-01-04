شهد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم المباراة النهائية في التصفيات الأولية لمسابقة المديرية لأوائل الطلبة للشهادة الإعدادية على مستوى إدارة بحر البقر التعليمية وذلك بمقر الإدارة.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الحسيني راغب مدير عام التعليم العام والأستاذة فاطمة هجرس مدير عام إدارة بحر البقر التعليمية والأستاذ أشرف شتيوي وكيل الإدارة والأستاذ سليمان عبد العزيز رئيس مجلس أمناء إدارة بحر البقر التعليمية والأستاذ وائل خليل رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالإدارة والأستاذ محمد قيصر رئيس قسم التعليم الإعدادي بالإدارة والموجهين المشرفين على المسابقة.

الغرباوي يشهد نهائي المرحلة الأولى لمسابقة لأوائل طلبة شهادة بورسعيد الإعدادية بإدارة بحر البقر

وأكد الأستاذ طاهر الغرباوي أن انطلاق التصفيات الأولية لمسابقة أوائل الطلبة يأتي في إطار حرص المديرية على تنمية التحصيل العلمي لدى الطلاب مشيرًا إلى أن هذه المسابقة السنوية تنظمها إدارة العلاقات العامة والإعلام وأقسامها بالإدارات التعليمية بقيادة الأستاذ حازم عبد المطلب وذلك بالتعاون مع إدارة التوجيه الفني والإدارة العامة للتعليم العام وإدارة التعليم الإعدادي.

وقد أُقيمت المباراة النهائية بين مدرستي قرية الفتح الأساسية ومدرسة الرضوان الأساسية في أجواء تنافسية شريفة اتسمت بالحماس والندية.

وعلى هامش فعاليات المباراة النهائية قدم طلاب كورال إدارة بحر البقر التعليمية فقرة غنائية متميزة نالت إعجاب الحضور وأسهمت في إضفاء أجواء من البهجة والدعم المعنوي للطلاب قبل إعلان النتيجة النهائية بما يعكس الاهتمام بتنمية الجوانب الوجدانية والفنية إلى جانب التفوق العلمي.

وفي كلمته أكد الأستاذ طاهر الغرباوي أن مسابقة أوائل الطلبة تمثل إحدى الآليات التربوية المهمة التي تسهم في زيادة الروح التنافسية الإيجابية بين الطلاب وتحفزهم على الاجتهاد والتميز العلمي مشيرًا إلى أن مثل هذه المسابقات تنمي قدرات الطلاب المتفوقين وتسهم في بناء شخصيتهم بما ينعكس إيجاباً على مستوى العملية التعليمية.

وأسفرت النتيجة النهائية عن فوز فريق مدرسة الرضوان الأساسية المشتركة بنتيجة ٤٩ درجة كلية وتأهلها للتصفيات النهائية على مستوى المحافظة فيما حصل فريق مدرسة قرية الفتح الأساسية المشتركة على ٤٢ درجة في منافسة قوية اتسمت بالندية والاحترام.

وقام الغرباوي بتكريم عدد من القيادات التعليمية والمجتمعية تقديراً لدورهم الداعم للعملية التعليمية حيث تم تكريم الأستاذة فاطمة هجرس مدير عام إدارة بحر البقر التعليمية والأستاذ سليمان عبد العزيز رئيس مجلس أمناء إدارة بحر البقر التعليمية والأستاذ أحمدان سليمان عامر رئيس مجلس أمناء مدرسة أحمدان سليمان عامر الثانوية والأستاذ ناجح سليمان عامر رئيس مجلس أمناء مدرسة أحمدان سليمان عامر الأساسية

ومديري مدارس مدرسة الرضوان الأساسية والرسوة الإعدادية بنات ومحمد مهران الرسمية للغات وقرية الفتح الأساسية المشتركة تقديرًا لجهودهم في دعم الطلاب والمشاركة الفاعلة في إنجاح المسابقة.

واختتم مدير المديرية بتوجيه الشكر لإدارة بحر البقر التعليمية والقائمين على تنظيم المسابقة والسادة المشرفين والمعلمين مؤكدًا استمرار دعم المديرية لكافة الأنشطة التعليمية التي تهدف إلى إعداد جيل واعٍ قادر على التفوق والمنافسة وبناء مستقبل الوطن.