بورسعيد.. حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات ومجابهة ظاهرة فرز القمامة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد تنفيذ حملات مكبرة لتحقيق الانضباط للشارع في إطار توجيهات اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، بتكثيف الجهود لإزالة الإشغالات والتعديات والقضاء على المظاهر العشوائية

حى الضواحي

ففي حي الضواحي، ومع انطلاق المرحلة الثانية من أعمال التطوير الشاملة بمنطقة التصنيع، شنت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة لإزالة كافة التعديات والإشغالات والخروج عن خطوط التنظيم ورفع جميع المعوقات التي تعيق استكمال أعمال التطوير بالمنطقة.

وجاءت الحملة بمتابعة شيماء العزبى، حيث قام الفريق الميداني لإدارة الإشغالات بحي الضواحي بتنفيذ الحملة والتي أسفرت عن إزالة عدد من الحوائط الأسمنتية، والتند، والبلكونات الخارجة عن خط التنظيم، والأكشاك، مع رفع كافة الإشغالات، والالتزام بالمساحات القانونية المقررة وخطوط التنظيم.

وتزامنت الحملة مع بدء المرحلة الثانية من أعمال التطوير المتكاملة لمنطقة التصنيع، والتي تشمل تغيير البلدورات والأرصفة وإزالة طبقات الأسفلت المتهالك، ورفع كفاءة شبكة الكهرباء والإنارة، إلى جانب تغيير وصيانة أعمدة الإنارة.

كما تم الانتهاء من أعمال التطوير بمنطقة السلام الجديد، من شارع أسوان حتى شارع غندر وشارع رأفت جبر، بطول يقارب 2.5 كيلومتر، وبعرض يتراوح ما بين 7 إلى 15 مترًا، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير سيناء، إلى جانب رفع كفاءة المسطحات الخضراء والحدائق وتنفيذ أعمال التشجير والتجميل.

مدينة بورفؤاد

وفي سياق متصل، شهدت مدينة بورفؤاد تكثيف الحملات الميدانية لمجابهة ظاهرة فرز القمامة، حيث تابع الدكتور إسلام بهنساوي، اليوم السبت، استمرار الحملات المكبرة لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة، وإساءة للمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وأسفرت الحملات عن مصادرة عدد من عربات اليد المستخدمة في فرز القمامة مع استمرار المرور الميداني المكثف على ممرات ومناور العقارات السكنية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لمنع تكرار هذه الظواهر.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد على استمرار الحملات والمتابعة الميدانية لضبط فارزي القمامة والتعامل معهم بكل حزم، مشددًا على أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية للقضاء على هذه الظواهر السلبية بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة بورفؤاد ودعم جهود التطوير والتجميل الجارية.