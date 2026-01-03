تواصلت أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة من شوارع وميادين حي الزهور بمحافظة بورسعيد بناءا على توجيهات اللواء اركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، وبمتابعة وتعليمات السيد اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور ، وفي إطار الجهود المستمرة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تكثيف أعمال النظافة بزهور بورسعيد وتوزيع حاويات جديدة لخدمة المواطنين

وتضمنت الأعمال، التي تنفذها شركة النظافة رفع تراكمات القمامة والمخلفات من عدد من الشوارع والمناطق، إلى جانب توزيع حاويات وصناديق قمامة جديدة بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة ومنع تراكم المخلفات.



وشملت مواقع توزيع الصناديق كلًا من:

مساكن قبضايا

شارع الجبانات

مجمع القاعات والنوادي

تم تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى وملاحظات المواطنين المتعلقة بأعمال النظافة، وذلك على الرقم 17696، في إطار تعزيز التواصل والاستجابة السريعة لمطالب الأهالي.

وأكد حي الزهور فى محافظة بورسعيد استمرار المتابعة اليومية لأعمال النظافة والتنسيق مع الشركة المنفذة، بما يحقق بيئة نظيفة وآمنة تليق بأهالي الحي.