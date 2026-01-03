قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يتفقد مجمع الأقصر الطبي للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا.. حريق في مطار هيجيروتي
منافسات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة
حكايات كأس أمم إفريقيا | ريمونتادا تاريخية في كان 1998: 3 أهداف في دقيقتين ونصف
اعتداء صارخ.. أول دولة تدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا.. تعرف عليها!
مريض بريطاني لمدبولي: مستشفي الكرنك كأنها فندق عالمي
القبض على مادورو.. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا في عملية أمريكية مفاجئة
ترامب يعلن القبض على رئيس فنزويلا وزوجته وترحيلهما جوا خارج البلاد
سباق ساخن على لقب الهداف.. نجوم العرب يشعلون صراع الأهداف في أمم أفريقيا 2025
أسعار جميع أعيرة الذهب في مصر اليوم السبت 3-1-2026
مرصد الأزهر: مسلمو أستراليا يبيتون في المساجد لحمايتها من موجة الإسلاموفوبيا
ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا وزوجته ونقله جوا إلى خارج البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تكثيف أعمال النظافة بزهور بورسعيد وتوزيع حاويات جديدة لخدمة المواطنين

تكثيف أعمال النظافة بزهور بورسعيد وتوزيع حاويات جديدة لخدمة المواطنين
تكثيف أعمال النظافة بزهور بورسعيد وتوزيع حاويات جديدة لخدمة المواطنين
محمد الغزاوى

تواصلت أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة من شوارع وميادين حي الزهور بمحافظة بورسعيد بناءا على توجيهات  اللواء اركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد ، وبمتابعة وتعليمات السيد اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور ، وفي إطار الجهود المستمرة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تكثيف أعمال النظافة  بزهور بورسعيد وتوزيع حاويات جديدة لخدمة المواطنين

وتضمنت الأعمال، التي تنفذها شركة النظافة رفع تراكمات القمامة والمخلفات من عدد من الشوارع والمناطق، إلى جانب توزيع حاويات وصناديق قمامة جديدة بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة ومنع تراكم المخلفات.
 

وشملت مواقع توزيع الصناديق كلًا من:
مساكن قبضايا
شارع الجبانات
مجمع القاعات والنوادي

تم تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى وملاحظات المواطنين المتعلقة بأعمال النظافة، وذلك على الرقم 17696، في إطار تعزيز التواصل والاستجابة السريعة لمطالب الأهالي.

وأكد حي الزهور فى محافظة بورسعيد  استمرار المتابعة اليومية لأعمال النظافة والتنسيق مع الشركة المنفذة، بما يحقق بيئة نظيفة وآمنة تليق بأهالي الحي.

بورسعيد حى الزهور محافظة بورسعيد أعمال النظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

ترشيحاتنا

مفيدة شيحة تشن هجوما على عمرو أديب

بعد تصريحاته عن الحب.. مفيدة شيحة تشن هجوما على عمرو أديب

أطول عتمة خلال القرن

أطول عتمة خلال القرن.. ظاهرة فلكية لن تتكرر إلا بعد 100 عام

الزمالك

القلعة البيضاء بين المال والمصير.. أزمة مالية تهدد استقرار الزمالك

بالصور

لماذا يزداد وزن المرأة في الأربعينيات رغم نمط الحياة الصحي؟

أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات
أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات
أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏

ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏
ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏
ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد