وزارة الحرب الأمريكية تجري اختبارات على مسيرات قتالية جديدة

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية إجراء اختبارات على مسيرات قتالية جديدة منخفضة التكلفة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث أن الولايات المتحدة لن تتردد في توظيف قدراتها العسكرية «الفتاكة» في أي بقعة من العالم وفي أي توقيت تراه مناسبًا.



وشدد على أن واشنطن تمتلك تفوقًا عسكريًا لا تضاهيه أي دولة أخرى.



وقال إن ما جرى يعكس قدرات لا يمكن تكرارها خارج المنظومة العسكرية الأمريكية.



وأكد هيجسيث أن بلاده تحتفظ بجهوزية عسكرية دائمة، تُمكنها من التدخل في أي مكان ترى فيه تهديدًا لمصالحها، موضحًا أن هذه القدرات ستُستخدم عند الضرورة «دون تردد».