قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح
بسبب احتفالاتهم.. الداخلية: إيقاف 6 من خريجي معهد معاوني الأمن عن العمل
لسه في تذكرة بـ 5 جنيه.. اشتراكات المترو 2026
يد مصر تهزم نيجيريا 48–22 وتتأهل للمربع الذهبي في بطولة أفريقيا
وزير الطاقة الإسرائيلي: سقوط النظام الإيراني مسألة وقت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تمتلك أسطولا حربيا ضخما يتحرك باتجاه الشرق الأوسط، معربًا عن أمله في عدم الاضطرار إلى استخدامه، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه “قوي للغاية”.

وفي تصريحات أدلى بها، الاثنين، أكد ترامب أن إيران على دراية تامة بشروط واشنطن للدخول في حوار مباشر بين الجانبين، مشيرًا إلى أن طهران أبدت رغبتها في التوصل إلى اتفاق.

ونقل موقع «أكسيوس» عن ترامب قوله إن “إيران تريد اتفاقًا مع وصول الأسطول الأمريكي إلى الشرق الأوسط”، مضيفًا: “إنهم يريدون إبرام صفقة، وأنا أعرف ذلك، لقد اتصلوا في مناسبات عديدة ويريدون التحدث”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “لدينا أسطول ضخم بجوار إيران، أكبر من فنزويلا”، مؤكدًا أن طهران تعلم جيدًا الشروط الأمريكية لإجراء أي حوار محتمل.

وبحسب ما نقله «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين، فإن أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل إزالة اليورانيوم المخصب، ووضع قيود على الصواريخ بعيدة المدى، وتغيير سياسة دعم الوكلاء في المنطقة، إضافة إلى حظر تخصيب اليورانيوم بشكل مستقل داخل البلاد.

وأوضح مسؤولون في البيت الأبيض أن خيار توجيه ضربة عسكرية لإيران لا يزال مطروحًا، رغم تراجع حدة الاحتجاجات الداخلية في البلاد.

كما ذكرت مصادر مطلعة أن ترامب لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن كيفية التعامل مع الملف الإيراني، مشيرة إلى أنه قد يجري مزيدًا من المشاورات خلال الأسبوع الجاري.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب الولايات المتحدة الشرق الأوسط الأسطول الأمريكي في الشرق الأوسط إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

النائب الدكتور محسن البطران

زراعة الشيوخ: السياسات السعرية العادلة ودعم الفلاح ضرورة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل

مجلس النواب

نواب: إنشاء مجمع الأطراف الصناعية خطوة تاريخية لدعم ذوي الإعاقة وتعزيز الصناعة الوطنية

الدكتور أحمد السبكي

برلماني: توجيهات الرئيس بتوطين صناعة الأجهزة التعويضية تحول حقيقي في اهتمام الدولة بالإنسان

بالصور

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

ترامب
ترامب
ترامب

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد