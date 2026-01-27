ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تمتلك أسطولا حربيا ضخما يتحرك باتجاه الشرق الأوسط، معربًا عن أمله في عدم الاضطرار إلى استخدامه، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه “قوي للغاية”.

وفي تصريحات أدلى بها، الاثنين، أكد ترامب أن إيران على دراية تامة بشروط واشنطن للدخول في حوار مباشر بين الجانبين، مشيرًا إلى أن طهران أبدت رغبتها في التوصل إلى اتفاق.

ونقل موقع «أكسيوس» عن ترامب قوله إن “إيران تريد اتفاقًا مع وصول الأسطول الأمريكي إلى الشرق الأوسط”، مضيفًا: “إنهم يريدون إبرام صفقة، وأنا أعرف ذلك، لقد اتصلوا في مناسبات عديدة ويريدون التحدث”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “لدينا أسطول ضخم بجوار إيران، أكبر من فنزويلا”، مؤكدًا أن طهران تعلم جيدًا الشروط الأمريكية لإجراء أي حوار محتمل.

وبحسب ما نقله «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين، فإن أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل إزالة اليورانيوم المخصب، ووضع قيود على الصواريخ بعيدة المدى، وتغيير سياسة دعم الوكلاء في المنطقة، إضافة إلى حظر تخصيب اليورانيوم بشكل مستقل داخل البلاد.

وأوضح مسؤولون في البيت الأبيض أن خيار توجيه ضربة عسكرية لإيران لا يزال مطروحًا، رغم تراجع حدة الاحتجاجات الداخلية في البلاد.

كما ذكرت مصادر مطلعة أن ترامب لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن كيفية التعامل مع الملف الإيراني، مشيرة إلى أنه قد يجري مزيدًا من المشاورات خلال الأسبوع الجاري.