أخبار العالم

ترامب: فرض رسوم بنسبة 25% على منتجات كورية جنوبية

ترامب: فرض رسوم بنسبة 25% على منتجات كورية جنوبية
ترامب: فرض رسوم بنسبة 25% على منتجات كورية جنوبية
أ ش أ

 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه سيرفع الرسوم الجمركية على البضائع الكورية الجنوبية، وذلك لعدم موافقة الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية على الإطار التجاري الذي أُعلن عنه العام الماضي.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية عن ترامب قوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنه سيرفع الضرائب على واردات السيارات والأخشاب والأدوية من كوريا الجنوبية، بينما سترتفع النسبة على السلع الأخرى من 15% إلى 25%.

وكان الرئيس الأمريكي قد فرض هذه الرسوم سابقًا بإعلانه حالة طوارئ اقتصادية متجاوزًا الكونجرس، في حين أن كوريا الجنوبية كانت بحاجة إلى موافقة تشريعية على الإطار الذي أُعلن عنه في يوليو الماضي، والذي تم تأكيده خلال زيارة ترامب للبلاد في أكتوبر.

وقال ترامب: "اتفاقياتنا التجارية مهمة جدًا لأمريكا. وفي كل اتفاقية من هذه الاتفاقيات، تحركنا بسرعة لخفض الرسوم الجمركية بما يتماشى مع الاتفاق المبرم. ونتوقع، بالطبع، من شركائنا التجاريين أن يحذوا حذونا".

وقد ربط ترامب في السابق رسومه الجمركية بالتزامات من كوريا الجنوبية باستثمار 350 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي على مدى عدة سنوات، بما في ذلك جهود إعادة تنشيط أحواض بناء السفن الأمريكية. إلا أن علاقات إدارة ترامب مع كوريا الجنوبية شهدت توترًا في بعض الأحيان، لا سيما بعد مداهمة مسؤولي الهجرة العام الماضي لموقع تصنيع تابع لشركة هيونداي في ولاية جورجيا، والتي أسفرت عن احتجاز 475 شخصًا.

من جانبه، أصدر المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي بيانًا نفى فيه إبلاغ الولايات المتحدة رسميًا بخطة رفع الرسوم الجمركية.

وأضاف البيان أن وزير الصناعة الكوري الجنوبي، كيم جونج كوان، الذي يزور كندا حاليًا، سيتوجه قريبًا إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع وزير التجارة هوارد لوتنيك.

وذكر البيان أن كيم يونج بوم، رئيس ديوان الرئاسة لشؤون السياسة، سيعقد اجتماعًا لمناقشة إعلان ترامب.

في الأسبوع الماضي فقط، هدد الرئيس بفرض تعريفات جمركية على ثماني دول أوروبية ما لم تسيطر الولايات المتحدة على جرينلاند، ثم تراجع عن إنذاره بعد اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا. وصرح ترامب يوم السبت بأنه سيفرض ضريبة بنسبة 100% على البضائع الكندية إذا مضت قدمًا في خططها لتعزيز التجارة مع الصين.

رفع الرسوم الجمركية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البضائع الكورية الجنوبية الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية

