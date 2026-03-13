كدمات متفرقة.. زوج يعتدي على زوجته بوحشية لهذا السبب.. تفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام زوجها بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 1/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول العبور من (القائمة على النشر "مصابة بكدمات متفرقة" – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (زوجها – مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها المنوه عنها ، وذلك لخلافات أسرية بينهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.