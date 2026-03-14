بصواريخ باليستية.. الحرس الثوري يستهدف قيادة ومركز تجمع للقوات الأمريكية بالظفرة

أكد الحرس الثوري الإيراني أن هجمات قواته البحرية مستمرة؛ حتى تدمير كل القواعد الأمريكية الإرهابية في المنطقة.

وأشار الحرس الثوري، إلى أنه استهدف رادار إنذار ومراكز قيادة ومركز تجمع للقوات الأمريكية بالظفرة بصواريخ كروز وباليستية.

ومنذ قليل، أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الموجة 47 من عمليات الوعد الصادق 4.

وسابقا، أعلن الحرس الثوري الإيراني، إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز “أف 15” جنوبي غرب طهران.

وقال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني العميد علي فدوي، إنه تم "إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز أف 15 جنوب غربي طهران".