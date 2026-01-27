قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق وصلاة الجنازة بالجامع الأزهر
أول تعليق من اليابان على صواريخ كوريا الشمالية الباليستية
مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات
مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم اليوم الثلاثاء
مدبولي: القطاع الطبي يحظى بأولوية مُتقدمة على أجندة عمل الحكومة
تعويض ضخم أو إعارة أوروبية.. أشرف داري يفجر أزمة داخل الأهلي
بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.. رئيس الوزراء يفتتح مستشفى كليوباترا سكاي
مدبولي يفتتح مستشفى كليوباترا التجمع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات الثلاثاء 27 يناير 2026
استكمال محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله وسط إجراءات مشددة
جلطة دماغية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد نقله للمستشفى.. خاص
نيويورك تايمز: حاملة الطائرات إبراهام لينكولن ستكون جاهزة لضرب إيران خلال يومين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رسمياً .. ترامب يخرج أمريكا من اتفاقية باريس للمناخ

محمد على

انسحبت الولايات المتحدة رسمياً من اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ للمرة الثانية تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ووقع ترامب أمراً تنفيذياً بالانسحاب من الاتفاقية في يوم تنصيبه، 20 يناير 2025.

وتهدف اتفاقية باريس إلى تحديد ارتفاع درجة حرارة الأرض بما يقل بكثير عن درجتين مئويتين مقارنة بالعصر الصناعي، ويفضل أن يكون نحو 1.5 درجة.

وبحسب أمانة الأمم المتحدة لشؤون المناخ، فإن الانسحاب أصبح نافذاً اليوم الثلاثاء، بعد مرور عام كامل على إشعار الأمم المتحدة بالقرار.

وكانت الولايات المتحدة قد تراجعت إلى حد كبير عن الدبلوماسية المناخية سابقاً، بما في ذلك غيابها عن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب-30) في مدينة بيلم البرازيلية في نوفمبر الماضي.

ويعني الانسحاب أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بالالتزامات المتعلقة بخفض الاحترار العالمي.

 كما يترك الانسحاب فجوة تمويلية كبيرة، بما في ذلك دعم التخفيف والتكيف المناخي، وهو أمر مهم بشكل خاص للدول الفقيرة.

