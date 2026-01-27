الصين ترد على التدريبات المشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة

﻿أعلنت القوات المسلحة الفلبينية، يوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الفلبينية والأمريكية أبحرت معًا هذا الأسبوع في منطقة سكاربورو شول المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وذلك في إطار مناورات مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الحليفين بموجب معاهدة.

وقد تصاعدت وتيرة الاشتباكات العسكرية بينهما في عهد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن، الذي سعى إلى تعزيز علاقاته مع واشنطن ردًا على النفوذ الصيني المتزايد في بحر الصين الجنوبي.

وأُجريت المناورات الحادية عشرة من نوعها بين الولايات المتحدة والفلبين منذ نوفمبر 2023 في منطقة سكاربورو شول في مياه بحر الصين الجنوبي، ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، والتي تطالب بها الصين أيضًا كجزء من أراضيها.

وقالت القوات المسلحة الفلبينية في بيان لها: "إن نجاح هذه الأنشطة عزز التنسيق والكفاءة التكتيكية والتفاهم المتبادل بين القوات المتحالفة".

استعرض الحدث الفرقاطة الفلبينية "أنطونيو لونا"، وسفينة دورية تابعة لخفر السواحل الفلبيني، بالإضافة إلى طائرتين عسكريتين ومروحية.

ونشرت قيادة المحيطين الهندي والهادئ الأمريكية المدمرة الصاروخية الموجهة "جون فين" من فئة "أرلي بيرك"، والتي عبرت مضيق تايوان قبل أسبوعين، ومروحية "إم إتش-60 آر سيهوك".

وفي يوم الثلاثاء، أعلنت قيادة المسرح الجنوبي للجيش الصيني أنها أجرت دورية روتينية في بحر الصين الجنوبي من الأحد إلى الاثنين، دون تحديد الموقع.

وجاء في بيانها: "استعانت الفلبين بدول من خارج المنطقة لتنظيم ما يسمى "الدوريات المشتركة"، مما أدى إلى زعزعة السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي". وأضاف البيان:"ستحمي قوات قيادة المسرح بحزم السيادة الإقليمية الوطنية والحقوق والمصالح البحرية، وستدعم بقوة السلام والاستقرار الإقليميين".

وتزعم الصين سيادتها على معظم بحر الصين الجنوبي، بما في ذلك أجزاء من المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام.