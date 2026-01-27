مسؤول إيراني : ستتم إعادة الإنترنت في البلاد تدريجيا

أفاد مسؤول حكومي إيراني بأنه ستتم إعادة الإنترنت في البلاد تدريجيا.

وتجاوز عدد القتلى جراء موجة الاحتجاجات التي شهدتها إيران 5137 شخصا، في حصيلة أولية وقابلة للارتفاع مع استمرار عمليات التحقق والتوثيق، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران “هرانا” السبت.

وأضافت الوكالة، التي تتخذ من برلين مقرا لها، أنها تحقق حاليا في أكثر من 12 ألف حالة وفاة محتملة أخرى، في حين أفادت بأن ما لا يقل عن 7402 أشخاص تعرضوا لإصابات خطيرة خلال الاحتجاجات وأعمال العنف المصاحبة لها.

وأشار النشطاء إلى أن عملية التحقق من أعداد القتلى تستغرق وقتا طويلا، في ظل القيود المفروضة على تدفق المعلومات، وحجب الإنترنت، إضافة إلى الاضطرابات التي تعيق عمل المنظمات الحقوقية، مؤكدين أن الحجم الحقيقي للعنف لا يزال غير واضح بشكل كامل.

وفي المقابل، أظهرت الأرقام الرسمية الإيرانية تباينا واضحا مع تقديرات النشطاء، إذ تحدثت السلطات عن مقتل 3117 شخصا فيما وصفته بأعمال شغب، بينما قال السفير الإيراني لدى سويسرا إن أكثر من 2400 شخص لقوا حتفهم في "أنشطة إرهابية"، بحسب تعبيره.

