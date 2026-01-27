قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026
قرار عاجل بشأن الطلاب "مرضى السرطان" المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
مباراة الحسابات الدقيقة.. 4 مكاسب يبحث عنها الأهلي أمام وادي دجلة فى الدوري
العثور على جثمان جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة عسكرية
خماسين الربيع المحملة بالأتربة ظاهرة جديدة على شتاء مصر .. ما القصة؟
الصادرات غير البترولية تقفز 17% في 2025 وتصل إلى 48.5 مليار دولار
من نافذة الفضاء إلى قلوب البشر.. الأرض والقمر في عرض بصري يخطف الأنفاس| إيه الحكاية
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
نقل سامح الصريطي للمستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية
ميركاتو يناير يشتعل في البريميرليج .. صفقات مرتقبة وأسماء ثقيلة على رادار الأندية ..تفاصيل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
يديعوت أحرونوت: وصول مراقبين دوليين وموظفين فلسطينيين إلى معبر رفح تمهيدا لفتحه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسؤول إيراني : ستتم إعادة الإنترنت في البلاد تدريجيا

إيران
إيران
محمود نوفل

أفاد مسؤول حكومي إيراني بأنه ستتم إعادة الإنترنت في البلاد تدريجيا.

وتجاوز عدد القتلى جراء موجة الاحتجاجات التي شهدتها إيران  5137 شخصا، في حصيلة أولية وقابلة للارتفاع مع استمرار عمليات التحقق والتوثيق، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران “هرانا” السبت.

وأضافت الوكالة، التي تتخذ من برلين مقرا لها، أنها تحقق حاليا في أكثر من 12 ألف حالة وفاة محتملة أخرى، في حين أفادت بأن ما لا يقل عن 7402 أشخاص تعرضوا لإصابات خطيرة خلال الاحتجاجات وأعمال العنف المصاحبة لها.

وأشار النشطاء إلى أن عملية التحقق من أعداد القتلى تستغرق وقتا طويلا، في ظل القيود المفروضة على تدفق المعلومات، وحجب الإنترنت، إضافة إلى الاضطرابات التي تعيق عمل المنظمات الحقوقية، مؤكدين أن الحجم الحقيقي للعنف لا يزال غير واضح بشكل كامل.

وفي المقابل، أظهرت الأرقام الرسمية الإيرانية تباينا واضحا مع تقديرات النشطاء، إذ تحدثت السلطات عن مقتل 3117 شخصا فيما وصفته بأعمال شغب، بينما قال السفير الإيراني لدى سويسرا إن أكثر من 2400 شخص لقوا حتفهم في "أنشطة إرهابية"، بحسب تعبيره.
 

إيران الإنترنت النت في إيران إحتجاجات إيران السفير الإيراني لدى سويسرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

الذهب

الذهب عيار 21 بـ 6825 جنيها والفضة بـ1600.. وآي صاغة: ارتفاعات قياسية

ياسر إبراهيم

حقيقة عرض كريستال بالاس لضم ياسر إبراهيم من الأهلي.. الغندور يكشف

العد التنازلي بدأ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

مواعيد الإفطار وساعات الصيام.. إمساكية رمضان 2026 كاملة

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

المعدن الأصفر يقفز بقوة مع بداية العام.. نصائح عاجلة من شعبة الذهب

الجرائم الإلكترونية

خبير: الجرائم الإلكترونية تبدأ من التنمر وقد تصل لـ الانضمام لعصابات

انهيار أرضي في إندونيسيا

انهيار أرضي في إندونيسيا يقتل 17 شخصا وأكثر من 70 مفقودا

بالصور

هند صبري فى جلسة تصوير لصالح مجلة GQ

هند صبرى
هند صبرى
هند صبرى

منها الصداع والتعب وتساقط الشعر.. أعراض بسيطة لكنها أول إنذار لمرض خطير

أعراض بسيطة بتبان عادية… لكنها أول إنذار لمرض خطير
أعراض بسيطة بتبان عادية… لكنها أول إنذار لمرض خطير
أعراض بسيطة بتبان عادية… لكنها أول إنذار لمرض خطير

الهند تفتح سوقها أمام السيارات الأوروبية بخفض جمركي تاريخي

صناعة السيارات
صناعة السيارات
صناعة السيارات

تبدأ من 200 الف.. أسعار فيات بونتو المستعملة في مصر

فيات بونتو
فيات بونتو
فيات بونتو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد