الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

51.9 جنيه .. آخر تداول لأقل سعر دولار في البنوك اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد أقل سعر دولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم  السبت الموافق 14-3-2026 في يومه الثاني على التوالي.

آخر تحديث لأعلى سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 51.9 جنيهاً للشراء و 52 جنيهًا للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم

يستمر ثبات سعر الدولار على مستوى السوق الرسمية خلال تعاملات اليوم

تحركات الدولار

خلال اليومين الماضيين ارتفع سعر الدولار بمعدلات غير مسبوقة ليصل قبل انتهاء عمله يوم الخميس الماضي بمقدار 38 قرشًا على الأقل.

الين يقفز والدولار يصعد

لماذا استقر الدولار؟

يرجع متعاملون أسباب استقرار سعر الدولار في يومه الثانى على التوالي لتعطل العمل في البنوك المصرية منذ يوم الخميس الماضي.

سعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو 52.38 جنيهًا في أخر تداولات رسمية له في السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو  52.38 جنيه للشراء و 52.48 جنيه للبيع .

أقل سعر 

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 51.9 جنيهاً للشراء و 52 جنيهًا للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

سعر الدولار

وسجل ثاني أقل سعر دولار نحو 51.93 جنيهًا للشراء و 52.03 جنيهًا للبيع في بنكي القاهرة و العربي الإفريقي الدولي

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو51.94 جنيه للشراء و 52.04 جنيها للبيع في بنوك " المصري الخليجي و التنمية الصناعية.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وأظهر سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.95 جنيهًا للشراء و 52.05 جنيهًا للبيع في بنك سايب.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو  52.29 جنيهًا للشراء و 52.39 جنيهًا للبيع في بنوك " الإسكدرية، الإمارات دبي الوطني..

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 52.35 جنيها للشراء و 52.45 جنيهًا للبيع في بنوك " المصرف المتحد، أبوظبي التجاري، البركة".

سعر الدولار رسميًا الآن

متوسط السعر في معظم البنوك

سج سعر الدولار في أغلب البنوك نحو  52.39 جنيهًأ للشراء و 52.49 جنيهًأ للبيع في بنوك " الكويت الوطني، ابوظبي الأول، العقاري المصري العربي، قطر الوطني QNB، HSBC، التجاري الدولي CIB،المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي المصري، التعمير والاسكان، الأهلي الكويتي".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 52.4 جنيها للشراء و 52.5 جنيهًا للبيع في بنوك " قناة السويس، نكست".

سعر الدولار

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو  52.5 جنيهًا لشراء و 52.6 جنيهًا للبيع  في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك كريدي أجريكول.

وصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو  52.49 جنيهًا للشراء و 52.59 جنيهًأ للبيع في ميد بنك.

الاحتياطي آمن

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي على توافر الاحتياجات المالية اللازمة لتأمين مختلف السلع الأساسية، فضلًا عن توفير مستلزمات الإنتاج المطلوبة لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات، مؤكدًا أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات آمنة ومطمئنة.

جاء ذلك خلال لجنة إدارة الأزمات المركزية مساء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة.

وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية تابع موقف توافر السلع المختلفة، وفي هذا الإطار كلّف رئيس الوزراء بضرورة زيادة المخزون من السلع الأساسية، والتأكد من توافره عند مستويات مطمئنة، كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولي باستمرار مراقبة الأسواق ورصد أي زيادات غير منطقية في الأسعار والتعامل معها على الفور.

وأضاف "الحمصاني": خلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع اتحاد الغرف التجارية ومسئولي الغرف المختلفة للاطمئنان على التعاقدات المستقبلية لمختلف السلع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

الإعلان عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تعلن مفاجأة لـ4.5 مليون موظف قبل العيد

موعد عيد الفطر 2026

موعد عيد الفطر 2026 الجمعة أم السبت؟ أهلا بالعيد دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سيول في هذه المناطق

سعر الذهب

نزل 300 جنيه قبل الإفطار| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

السعودية

أصوات الإنذار المبكر تدوي بأرجاء السعودية مع الساعات الأولى لفجر السبت

مرتبات شهر مارس 2026

الأسبوع المقبل .. صرف مرتبات شهر مارس 2026 بعد قرار التبكير

نور هشام سليم 

بصيت في المرايا .. نور هشام سليم يكشف رد فعله بعد عملية التحول الجنسي

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.. 7 أمارات مؤكدة هل لاحظتها؟

ترشيحاتنا

ارشيفي

بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف عددا من أهداف جيش الاحتلال

المسجد الأقصى المبارك

التعاون الإسلامي والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي يدينون استمرار إغلاق المسجد الأقصى

نتنياهو يصلي عند حائط المبكى

بعد تصريحات نتنياهو عن مجيء المسيح المخلّص .. لماذا ينتظره اليهود في ظل الحرب مع إيران؟

بالصور

نقص هذا الفيتامين يسبب التعب المستمر وتساقط الشعر وضعف الجهاز العصبي

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 14 مارس 2026 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

طريقة عمل بسكويت البرتقال للعيد .. أجمل ميكس مع كوب الشاي

طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال
طريقة عمل بسكوت البرتقال

هذه الفئات ممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة .. تسبب مضاعفات خطيرة | خاص

الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة
الفئات الممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة

فيديو

حقيقة وفاة هاني شاكر

نقابة المهن الموسيقية ترد على شائعة وفاة هاني شاكر وتكشف تطورات حالته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد