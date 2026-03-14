51.9 جنيه .. آخر تداول لأقل سعر دولار في البنوك اليوم

شهد أقل سعر دولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 14-3-2026 في يومه الثاني على التوالي.

آخر تحديث لأعلى سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 51.9 جنيهاً للشراء و 52 جنيهًا للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

سعر الدولار اليوم

يستمر ثبات سعر الدولار على مستوى السوق الرسمية خلال تعاملات اليوم

تحركات الدولار

خلال اليومين الماضيين ارتفع سعر الدولار بمعدلات غير مسبوقة ليصل قبل انتهاء عمله يوم الخميس الماضي بمقدار 38 قرشًا على الأقل.

لماذا استقر الدولار؟

يرجع متعاملون أسباب استقرار سعر الدولار في يومه الثانى على التوالي لتعطل العمل في البنوك المصرية منذ يوم الخميس الماضي.

سعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار في مواجهة الجنيه نحو 52.38 جنيهًا في أخر تداولات رسمية له في السوق الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.38 جنيه للشراء و 52.48 جنيه للبيع .

أقل سعر

وسجل ثاني أقل سعر دولار نحو 51.93 جنيهًا للشراء و 52.03 جنيهًا للبيع في بنكي القاهرة و العربي الإفريقي الدولي

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو51.94 جنيه للشراء و 52.04 جنيها للبيع في بنوك " المصري الخليجي و التنمية الصناعية.

وأظهر سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 51.95 جنيهًا للشراء و 52.05 جنيهًا للبيع في بنك سايب.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 52.29 جنيهًا للشراء و 52.39 جنيهًا للبيع في بنوك " الإسكدرية، الإمارات دبي الوطني..

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 52.35 جنيها للشراء و 52.45 جنيهًا للبيع في بنوك " المصرف المتحد، أبوظبي التجاري، البركة".

متوسط السعر في معظم البنوك

سج سعر الدولار في أغلب البنوك نحو 52.39 جنيهًأ للشراء و 52.49 جنيهًأ للبيع في بنوك " الكويت الوطني، ابوظبي الأول، العقاري المصري العربي، قطر الوطني QNB، HSBC، التجاري الدولي CIB،المصرف العربي الدولي، مصر، الأهلي المصري، التعمير والاسكان، الأهلي الكويتي".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 52.4 جنيها للشراء و 52.5 جنيهًا للبيع في بنوك " قناة السويس، نكست".

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 52.5 جنيهًا لشراء و 52.6 جنيهًا للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك كريدي أجريكول.

وصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 52.49 جنيهًا للشراء و 52.59 جنيهًأ للبيع في ميد بنك.

الاحتياطي آمن

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي على توافر الاحتياجات المالية اللازمة لتأمين مختلف السلع الأساسية، فضلًا عن توفير مستلزمات الإنتاج المطلوبة لمختلف القطاعات الاقتصادية، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية بمختلف القطاعات، مؤكدًا أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات آمنة ومطمئنة.

جاء ذلك خلال لجنة إدارة الأزمات المركزية مساء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة.

وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية تابع موقف توافر السلع المختلفة، وفي هذا الإطار كلّف رئيس الوزراء بضرورة زيادة المخزون من السلع الأساسية، والتأكد من توافره عند مستويات مطمئنة، كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولي باستمرار مراقبة الأسواق ورصد أي زيادات غير منطقية في الأسعار والتعامل معها على الفور.

وأضاف "الحمصاني": خلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية مع اتحاد الغرف التجارية ومسئولي الغرف المختلفة للاطمئنان على التعاقدات المستقبلية لمختلف السلع.