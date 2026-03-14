بسبب ركنة سيارة.. تفاصيل مشاجرة شخص مع مالكتي صالون تجميل بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعدي أحد الأشخاص على سيدتين بالطريق العام بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط طرفي المشاجرة الظاهرين بمقطع الفيديو (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلى ) و(مالكتا صالون تجميل كائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر " إحداهما مصابة بكدمة بالقدم" ) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحدوث مشادة كلامية بينهم بسبب معاتبة الأول لإحدى السيدتين لقيامها بترك سيارتها أمام منزل والدته الكائن بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة ، فتطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.