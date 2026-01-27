قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يُسحب لقب كأس أفريقيا من السنغال بسبب واقعة الانسحاب؟.. خبير لوائح يكشف
رمضان 2026.. مواعيد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام
رئيس الوزراء: المشروعات الجديدة تهدف لتحقيق التنمية وتحسين جودة حياة المواطن
ندرس القرارات جيدا.. أحمد دياب يوضح حقيقة إلغاء الدوري بسبب منتخب مصر
لم يلتزموا باتفاقنا.. ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية
والد أشرف داري يطالب الأهلي بـ 2.5 مليون دولار لفسخ التعاقد
عمرو أديب: تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء ستسجن نصف الشعب
ترامب يهدد دولة ذات سيادة.. إيران ترد على أمريكا في الأمم المتحدة
لماذا نهى النبي عن الصيام آخر يومين من شعبان؟.. اعرف الحكمة
بـ 90 مليار يورو.. فرنسا تعارض شراء صواريخ بريطانية للقوات الأوكرانية
وائل القباني لممدوح عباس: أدفع الشرط الجزائي لچون إدوارد ومشيه من النادي
عمرو أديب عن تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء: وفر العدادات للمواطنين وبعدين نفذ
توك شو

ستستخدم الولايات المتحدة قدراتها بشكل شامل| العميد محمود محي الدين يكشف سيناريوهات ضرب إيران

عادل نصار

شدد العميد محمود محيي الدين، الخبير في الأمن القومي والاستراتيجي، على أن الضربة الأمريكية المحتملة على إيران هذه المرة، إذا ما حدثت، ستكون مختلفة عن الضربة السابقة، موضحًا أن الضربة الماضية كان الهدف الرئيسي منها استهداف البنية الأساسية للبرنامج النووي الإيراني ومنعه من إنتاج السلاح.
 

تابع، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا:"الضربة هذه المرة، إذا حدثت، ستكون مختلفة، لأن هدفها سيكون استهداف بنية النظام الإيراني سياسيًا وعسكريًا، وسيتم ذلك بشكل كاسح، حيث ستستخدم الولايات المتحدة قدراتها بشكل شامل."
ولفت إلى أن الضربة، إن وقعت، ستكون ضربة كاسحة، لأن واشنطن ستستخدم فيها كل إمكانياتها، مدركة أنها قد لا تعاود توجيه ضربة مماثلة مستقبلًا، نظرًا لأن العالم قد لا يكون مهيأً لاحقًا لمثل هذه المواجهة.
واصل قائلًا:"واشنطن تسعى من هذه الضربة، إذا حدثت، إلى إغلاق ملف إيران بالكامل، والأهم من ذلك أن واشنطن تدرك   أن  الاستراتيجية الأمريكية هي التي تسببت في حرب غزة وبؤر أخرى مشتعلة في المنطقة."
واختتم تصريحاته قائلًا:"ستكون ضربة كاسحة إذا تمت، ولن تقتصر على ساعة أو ساعتين. وإذا أُعلنت الحرب على إيران وقامت طهران باستهداف مواقع أمريكية في البحر أو على أراضٍ عربية، فإن ذلك سيدفع  واشنطن للدفع بالعديد من القوات للمساهمة في هذا القصف الجوي أو البحري، أو حتى كبديل للقوات التي سيتم الدفع بها في الجولة الأولى من العملية."

العميد محمود محيي الدين إيران الضربة الأمريكية المحتمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

عمر مرموش

عمر مرموش يرحل عن مانشستر سيتي بأمر جوارديولا.. ماذا حدث؟

صورة ارشيفية

ارتفاع غير متوقع..رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح عاجلة للمواطنين

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

الذهب المخصص للزينة

بعد ارتفاعه الجنوني.. أمين الإفتاء يوضح حكم الزكاة على الذهب المخصص للزينة

ترشيحاتنا

صورة الطالبة حنين

قفزت من السيارة.. القصة الكاملة لطالبة هربت من الموت بالإسكندرية

محافظ الغربية

في اجتماع موسع.. محافظ الغربية يقر ضوابط جديدة لتنظيم سير التوك توك

الطفل الرضيع

العثور على طفلة رضيعة داخل كيس قمامة في أسوان

بالصور

حتشبسوت وإخناتون تعودان للحياة على مسرح المتحف المصري الكبير في عرض فني مبهر

لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر

مهرجان "أنوار الموهبة" يواصل فعالياته بديرب نجم والحسينية

تسبب السرطان.. منظمة الصحة العالمية تكشف حيل تقلل مخاطر اللحوم المصنعة

فيديو

برومو مسلسل فن الحرب

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمى لمسلسل "فن الحرب"

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "الكينج"

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

