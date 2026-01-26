قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر
متحدص الصحة: أكثر من 4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة خلال 2025
وزير الأوقاف يشهد احتفال النيابة الإدارية بتكريم أكثر من 80 حافظا للقرآن
الصلح خير.. تطور مثير في اتهام البرنس لزوجته وأسرتها بسرقة دولارات وسبائك ذهب
القبطان أحمد عمر شفيق: دخلت وسط بحر من الجثث خلال محاولة إنقاذ رحلة هجرة غير شرعية
متحدث الوزراء: شركات الدواء المصرية تنتج 92% من احتياجات السوق
الأرصاد: عواصف ترابية وانخفاض الحرارة درجتين.. والعظمى بالقاهرة 20 درجة
رئيس شعبة الذهب: زيادة الطلب على المعدن الأصفر تفوق المعروض والأسعار مرشحة للزيادة
أحمد موسى يطالب الشركات المصنعة للهواتف المحمولة في مصر بتخفيض السعر 25%.. فيديو
أحمد موسى عن ضرائب الهواتف: أنا عايز سعر يقدر المواطنين يشتريه بيه
إزاى ترجع فلوسك لو اتحولت بالخطأ على تطبيق إنستاباى؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد إيقافه بسبب المنشطات.. موعد عودة رمضان صبحي للملاعب| فيديو

رمضان صبحي
رمضان صبحي
قسم التوك شو

كشف هاني زهران، محامي رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، عن آخر تطورات قضية اللاعب الموقوف 4 سنوات بسبب المنشطات من قبل محكمة التحكيمية الرياضية «الكاس».

وأكد «زهران»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ميار الخولي، مقدمة برنامج «تريند بلس»، عبر قناة «صدى البلد 2»، «قضية رمضان صبحي الخاصة بالمنشطات منظورة الآن أمام المحكمة الفيدرالية في سويسرا، حيث تم استئناف الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية أمام المحكمة الفيدرالية».

انتظار قرار المحكمة الفيدرالية

وأضاف محامي رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، أن الطعن الخاص بنا قوبل شكلًا وسددنا الرسوم الخاصة بالقضية، ونحن في انتظار المحكمة الفيدرالية لتفصل في القضية.

قبول الطعن سيلغي الحكم

وأشار إلى أن قبول الطعن - إن حدث - من المحكمة الفيدرالية يسمح بعودة اللاعب للملاعب لأن قبول الطعن سيلغي الحكم الصادر عن المحكمة، موضحا أن رمضان صبحي سيعود للملاعب مباشرةً فور صدور حكم من المحكمة الفيدرالية بقبول الطعن.

«الفيفا» ليس لها أي علاقة

وشدد على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ليس لها أي علاقة بعقوبة رمضان صبحي، وأطراف النزاع في القضية هم الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والوكالة المصرية لمكافحة المنشطات واللاعب.
 

رمضان صبحي نادي بيراميدز المنشطات محكمة التحكيمية الرياضية «الكاس» صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط مفاجئ في سعر الذهب بعد القفزات القياسية

300 جنيه في لمح البصر.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب بعد القفزات القياسية

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول

نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2026 .. ترقبوها

الدولار

الدولار يتراجع 5 جنيهات من أعلى قيمة.. مفاجأة في سعره اليوم بعد قفزة الاحتياطي النقدي

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر

حالة الطقس في مصر

عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء

حالة الطقس

تحول مفاجئ | بيان عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة.. ما القصة؟

ترشيحاتنا

ليب موتور B10 موديل 2026

أسعار ليب موتور B10 موديل 2026 في السعودية

استدعاء 1778 سيارة بايك BJ40

السعودية .. استدعاء 1778 سيارة بايك BJ40 لهذا السبب

سماعات الأذن اللاسلكية

بقدرة شحن جبارة .. سامسونج تغزو الأسواق بأقوى سماعة أذن لاسلكية

بالصور

لهواة الفخامة.. مزاد سيارات فاخرة جديد في مصر

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

مهرجان "أنوار الموهبة" يواصل فعالياته بديرب نجم والحسينية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

تسبب السرطان.. منظمة الصحة العالمية تكشف حيل تقلل مخاطر اللحوم المصنعة

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

إطلاق النسخة الرابعة من رالي طويق للسيارات الكلاسيكية في العلا بالسعودية

رالي طويق للسيارات الكلاسيكية
رالي طويق للسيارات الكلاسيكية
رالي طويق للسيارات الكلاسيكية

فيديو

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى الثانى لمسلسل "الكينج"

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري

وزير الدفاع والإنتاج يلتقي نظيره الكونغو الديمقراطي لبحث التعاون العسكري| فيديو وصور

ياسمين عبد العزيز

تعمل اللي هي عاوزاه .. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لها

علي قد الحب

على قد الحب رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة فى مصر والوطن العربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

المزيد