بعد إيقافه بسبب المنشطات.. موعد عودة رمضان صبحي للملاعب| فيديو

كشف هاني زهران، محامي رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، عن آخر تطورات قضية اللاعب الموقوف 4 سنوات بسبب المنشطات من قبل محكمة التحكيمية الرياضية «الكاس».

وأكد «زهران»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ميار الخولي، مقدمة برنامج «تريند بلس»، عبر قناة «صدى البلد 2»، «قضية رمضان صبحي الخاصة بالمنشطات منظورة الآن أمام المحكمة الفيدرالية في سويسرا، حيث تم استئناف الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية أمام المحكمة الفيدرالية».

انتظار قرار المحكمة الفيدرالية

وأضاف محامي رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، أن الطعن الخاص بنا قوبل شكلًا وسددنا الرسوم الخاصة بالقضية، ونحن في انتظار المحكمة الفيدرالية لتفصل في القضية.

قبول الطعن سيلغي الحكم

وأشار إلى أن قبول الطعن - إن حدث - من المحكمة الفيدرالية يسمح بعودة اللاعب للملاعب لأن قبول الطعن سيلغي الحكم الصادر عن المحكمة، موضحا أن رمضان صبحي سيعود للملاعب مباشرةً فور صدور حكم من المحكمة الفيدرالية بقبول الطعن.

«الفيفا» ليس لها أي علاقة

وشدد على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ليس لها أي علاقة بعقوبة رمضان صبحي، وأطراف النزاع في القضية هم الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والوكالة المصرية لمكافحة المنشطات واللاعب.

