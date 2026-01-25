أتمنى استغلال موهبتك بالشكل الصحيح .. ياسمين عز توجه رسالة لرمضان صبحي

أكدت الإعلامية ياسمين عز، أنها “كنت متعاطفة مع رمضان صبحي، وأنت اتكتبلك عمر جديد، وفيه حاجات قد تبدو تافهة وصغيرة وفيه حاجات لو طلعت للعلن ولو شخصية عامة بتعمل قلق”.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه “مكانش فيه داعي أن فيه حد يمتحن مكان رمضان صبحي، ورمضان صبحي رغم موجوده في بيراميدز الا أن اللي دافع عنه المستشار القانوني للنادي الأهلي واللي مش غريبة على رئيس الأهلي محمود الخطيب رمز الإحترام”.

وتابعت مقدم برنامج “كلام الناس”، أنه نتمنى وجود رمضان صبحي في الملعب، فأنا أتمنى انك تضع موهبتك في المكان الصحيح عشان نفسك ومكانتك وتكون موجود في منتخب مصر"