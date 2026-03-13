الأمن يكشف ملابسات سقوط شخص من ميكروباص يقوده فرد شرطة في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله سقوط أحد الأشخاص من سيارة "ميكروباص" يقودها فرد شرطة عقب تشبثه بها بالإسكندرية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 / الجارى إستوقفت إحدى الحملات المرورية بدائرة قسم شرطة العامرية بالإسكندرية قائد سيارة ميكروباص (مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة)

وتبين كونها منتهية التراخيص وتم تكليف فرد الشرطة الظاهر بمقطع الفيديو من قوة الحملة المرورية بنقل السيارة للتحفظ عليها بحضانة السيارات بالعامرية لحين تجديد ترخيصها .. وأثناء إستقلال فرد الشرطة السيارة تمكن قائدها من اللحاق به ومغافلته والتشبث بالزجاج الخلفى للسيارة فإختل توازنه وسقط أرضاً ، وفوجئ بعد ذلك بقيام بعض قائدى السيارات بملاحقته وإستيقافه ، فقام بالتواصل مع الضابط "مسئول الحملة" والذى حضر لمكان الواقعة وأوضح ملابساتها حيث أبدوا تفهمهم وإنصرفوا.. كما تم نقل قائد السيارة والذى تبين إصابته بجروح وكدمات متفرقة نتيجة سقوطه أرضاً لإحدى المستشفيات حيث سٌمح له بالخروج بعد تلقيه العلاج اللازم.

تم التحفظ على السيارة لحين إنهاء إجراءات ترخيصها.. وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الواقعة .



