محامي رمضان صبحي يكشف كيفية العودة إلى الملاعب بعد قرار إيقافه بسبب المنشطات.. فيديو

كشف هاني زهران، محامي اللاعب رمضان صبحي، التطورات المتعلقة بقضية لاعب بيراميدز، الموقوف من قبل محكمة التحكيمية الرياضية «الكاس» لمدة 4 سنوات بسبب المنشطات.

وقال زهران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ميار الخولي، مقدمة برنامج «تريند بلس»، عبر قناة «صدى البلد 2»، «قضية رمضان صبحي الخاصة بالمنشطات منظورة الآن أمام المحكمة الفيدرالية في سويسرا، حيث تم استئناف الحكم الصادر من المحكحمة الرياضية الدولية أمام المحكمة الفيدرالية».

وأضاف زهران: «الطعن الخاص بنا قوبل شكلًا وسددنا الرسوم الخاصة بالقضية، ونحن في انتظار المحكمة الفيدرالية لتفصل في القضية».

وأشار محامي رمضان صبحي إلى أن قبول الطعن - إن حدث - من المحكمة الفيدرالية يسمح بعودة اللاعب للملاعب لأن قبول الطعن سيلغي الحكم الصادر عن المحكمة.

وأكد زهران أن رمضان صبحي سيعود للملاعب مباشرةً فور صدور حكم من المحكمة الفيدرالية بقبول الطعن.

وأوضح محامي اللاعب أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ليس لها أي علاقة بعقوبة رمضان صبحي، وأطراف النزاع في القضية هم الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والوكالة المصرية لمكافحة المنشطات واللاعب.