منتخب مصر يستعد للإعلان عن قائمته ومفاجأة عن محترف بالدوري الإسباني

يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول للإعلان عن قائمة الفريق لمعسكر مارس والتي ستشهد وجود مفاجأة مدوية بانضمام أحد المحترفين البارزين بالدوري الإسباني من مزدوجي الجنسية لأول مرة.

وبذلت لجنة المحترفين باتحاد الكرة جهداً كبيراً خلال الأشهر الماضية - بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني للمنتخب - لحسم ملف هذا اللاعب " مفاجأة المعسكر " والذي يحمل أكثر من جنسية ويُتوقع له أن يمثل إضافة كبيرة للمنتخب المصري.

وتعمل لجنة المحترفين بالاتحاد المصري على ضم العديد من العناصر من مزدوجي الجنسية لصفوف منتخبات مصر سواء المنتخب الأول أو الناشئين والشباب.