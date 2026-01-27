قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026
مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديد
كسر 50 ألف جنيه.. أسعار الذهب اليوم ومفاجأة من الشعبة
عاجل.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر اليابان
أمطار غزيرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026
قرار عاجل بشأن الطلاب "مرضى السرطان" المتقدمين لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
مباراة الحسابات الدقيقة.. 4 مكاسب يبحث عنها الأهلي أمام وادي دجلة فى الدوري
العثور على جثمان جندي بجيش الاحتلال الإسرائيلي في قاعدة عسكرية
خماسين الربيع المحملة بالأتربة ظاهرة جديدة على شتاء مصر .. ما القصة؟
الصادرات غير البترولية تقفز 17% في 2025 وتصل إلى 48.5 مليار دولار
من نافذة الفضاء إلى قلوب البشر.. الأرض والقمر في عرض بصري يخطف الأنفاس| إيه الحكاية
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
عاجل.. كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه بحر اليابان

محمد على

قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت "صاروخًا" باتجاه بحر اليابان اليوم الثلاثاء.

كما صرحت وزارة الدفاع اليابانية في الوقت نفسه  بأنه تم إطلاق ما يبدو أنه صاروخ باليستي من كوريا الشمالية.

يعد هذا الاختبار هو الثاني لبيونج يانج هذا الشهر، بعد وابل من الصواريخ أُطلق قبل ساعات من توجه زعيم كوريا الجنوبية إلى الصين لحضور قمة.

وقد كثفت كوريا الشمالية تجاربها الصاروخية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

ويقول المحللون إن هذه الحملة تهدف إلى تحسين قدرات الضربات الصاروخية الدقيقة، وتحدي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، واختبار الأسلحة قبل تصديرها المحتمل إلى روسيا.

ومن المقرر أيضًا أن تعقد بيونج يانج مؤتمرًا تاريخيًا لحزبها الحاكم في الأسابيع المقبلة، وهو الأول من نوعه منذ خمس سنوات.

وقبل انعقاد هذا المؤتمر، أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون "بتوسيع" وتحديث إنتاج الصواريخ في البلاد.
 

