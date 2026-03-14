بعد سحب قرعة ليلة القدر .. بركة رمضان يتصدر التريند العالمي والأعلى تداولًا مصريا وعربيا

تصدر هاشتاج سحب قرعه بركة رمضان قائمة التريند العالمي والأكثر تداولًا في مصر وعدد من الدول العربية، بالتزامن مع بث سحب قرعة البرنامج لإعلان أسماء الفائزين، في مشهد يعكس حجم التفاعل الجماهيري الكبير مع المبادرة الإنسانية التي لاقت صدى واسعًا طوال شهر رمضان.

رفع عدد الفائزين في البرنامج

وجاء هذا التفاعل الواسع بعد توجيه النائب أحمد عبدالجواد، أمين عام حزب مستقبل وطن، برفع عدد الفائزين في البرنامج من 60 فائزًا إلى 100 فائز، في خطوة لاقت إشادة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروها لفتة إنسانية تعكس الحرص على إدخال الفرحة على أكبر عدد ممكن من الأسر.

وشهدت منصات التواصل آلاف التعليقات والتفاعلات التي عبّرت عن تقديرها لفكرة البرنامج، مؤكدين أنه نجح في الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، وقدم نموذجًا حقيقيًا للعمل المجتمعي الذي يلامس احتياجات الناس ويحقق أمنياتهم.

تفاعل واسع خلال شهر رمضان

كما أشاد المتابعون بقصص الفرح التي صنعها البرنامج خلال حلقاته، بعدما ساهم في تحقيق أحلام الكثير من الأسر، سواء من خلال الجوائز المالية أو تجهيز العرائس أو رحلات العمرة، وهو ما جعل البرنامج واحدًا من أكثر المبادرات التي حظيت بتفاعل واسع خلال شهر رمضان.

سحب القرعة والإعلان عن الفائزين

وأكد المتابعون أن بركة رمضان لم يكن مجرد برنامج مسابقات، بل مبادرة إنسانية أعادت الأمل لعدد كبير من المواطنين، وأسهمت في نشر روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، وهو ما انعكس بوضوح في حجم التفاعل الكبير مع سحب القرعة والإعلان عن الفائزين.