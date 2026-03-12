بركة رمضان.. سامح حسين يهدي مسنا وزوجته عمرة و100 ألف جنيه

زار الفنان سامح حسين مقدم برنامج" بركة رمضان " المذاع على قناة " دي إم سي " منزل عم ممدوح وزوجته وقام بتقديم هدية تقدر بـ 100 الف جنيه.

وقال عم ممدوح :" منذ عدة سنوات شعرت بتعب أثناء صلاة المغرب وتم نقلي للمستشفى واصبت بذبحة صدرية ".

ومن جانبها قالت زوجته :" أول لما جوزي تعب تم نقله على مستشفى خاصة واضرينا إننا ندفع مبلغ كبير للمستشفى الخاصة ".

وتابعت :" عندنا بنتتين وولد وإحنا معودين ولادنا إنهم يشتغلوا في فترة الإجازة كي يعتمدوا على أنفسهم ".

ومن جانبه قال عم ممدوح:" انا نفسي اعمل عمرة لكن ماجل القرار ده عشان بجهز بنتي للزواج ".

وقام سامح حسين بإهدائهم هدية بقيمة 100 ألف جنيه وأهداهم رحلة عمرة .

