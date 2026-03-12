بالأسلحة البيضاء.. القبض على طرفي مشاجرة طنطا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن مُشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالغربية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأنه بتاريخ 9 الجارى حدثت مُشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بين طرف أول (4 أشخاص "بائعين متجولين" لـ"2 منهم معلومات جنائية" بهم إصابات وكدمات متفرقة بالجسم) ، طرف ثان (6 أشخاص "بائعين متجولين" لـ"3 منهم معلومات جنائية"، أحدهم مصاب بجرح قطعى) جميعهم مقيمين بدائرة قسمى شرطة "أول وثان طنطا".

أمكن ضبط طرفى المشاجرة .. وبحوزتهم الأدوات المُستخدمة فى التعدى (4 عصى – 3 سلاح أبيض).. وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالتعدى على بعضهم البعض بإستخدام الأدوات والأسلحة المضبوطة بحوزتهم لخلافات بينهم حول مكان وأولوية البيع والشراء.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









