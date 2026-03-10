تكريمًا لصبرها .. بركة رمضان يفاجئ أم راعت بناتها ووالدتها المريضة بـ100 ألف جنيه

تواجد برنامج بركة رمضان في محافظة المنيا، لمساعدة عدد من الحالات الإنسانية، ليلتقى الفنان سامح حسين بالسيدة شيماء، التي تمثل نموذجًا للمرأة المصرية المكافحة، إذ تتحمل بمفردها مسؤولية تربية ثلاث بنات بعد انفصالها، إلى جانب رعاية والدتها المريضة، وذلك بعد أن مرت بتجربة مؤلمة بفقدان إحدى بناتها.

واستمع سامح حسين إلى تفاصيل رحلة السيدة شيماء الصعبة، والتي أكدت من خلالها، انها واجهتها بالصبر والعمل من أجل توفير حياة كريمة لبناتها ومواصلة تعليمهن رغم الظروف القاسية.

وفاجأ برنامج حياة كريمة بمنحها 100 ألف جنيه لمساندتها في تأمين مستقبل بناتها وتغطية مصروفات دراستهن، وهو ما أدخل السعادة إلى قلبها بعد سنوات طويلة من الكفاح، لترتسم البسمة على وجهها في لحظة امتنان وتأثر.