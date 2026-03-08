«بركة رمضان» يفاجئ سيدة بالأميرية بـ50 ألف جنيه بعد كفاحها لتربية أبنائها

تواجد برنامج بركة رمضان في منطقة الأميرية لمساعدة عدد من الحالات الإنسانية، حيث التقى البرنامج بالسيدة أم كريم التي روت قصة كفاحها بعد وفاة زوجها منذ 15 عامًا.

وأكدت أم كريم أنها تعيش في محل إيجار ولديها 3 أبناء، مشيرة إلى أنها تحصل على معاش قدره 550 جنيهًا فقط، وهو مبلغ لا يكفي لتلبية احتياجات المعيشة.

وأضافت أنها واجهت ظروفًا معيشية صعبة، ما دفعها إلى استئجار محل والعمل فيه حتى تتمكن من تربية أبنائها وتوفير احتياجاتهم الأساسية، مؤكدة أنها بذلت كل ما في وسعها حتى تصل بأبنائها إلى بر الأمان.

وتقديرًا لكفاحها وصبرها، قدم برنامج «بركة رمضان» للسيدة هدية مالية قدرها 50 ألف جنيه، وسط حالة من التأثر والفرحة الكبيرة التي ظهرت عليها بعد المفاجأة.