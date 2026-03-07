بركة رمضان.. يواصل الهيمنة على السوشيال ميديا والحلقة 15 ترسم البسمة في شبين الكوم

واصل هاشتاج #بركه_رمضان_مع_مستقبل_وطن تصدر منصات التواصل الاجتماعي لليوم الخامس عشر على التوالي، بالتزامن مع عرض الحلقة الخامسة عشرة من برنامج «بركة رمضان» الذي يقدمه الفنان سامح حسين عبر شاشة DMC، وبرعاية حزب مستقبل وطن، وسط تفاعل واسع من الجمهور مع الحالات الإنسانية التي يقدمها البرنامج خلال شهر رمضان.

وشهدت الحلقة الخامسة عشرة، التي صُوّرت في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عرض عدد من الحالات الإنسانية المؤثرة، حيث واصل البرنامج دوره في إدخال الفرحة على قلوب عدد من المواطنين من خلال تقديم الدعم والمساندة لهم في أجواء إنسانية مؤثرة.

جاءت هدايا الحلقة الخامسة عشرة من البرنامج كالتالي: حصل الأستاذ وليد على 100 ألف جنيه إلى جانب عمرة له ولزوجته، بينما حصلت السيدة فايقة على عمرة و20 ألف جنيه. كما فازت السيدة نانسي بـ عمرة و30 ألف جنيه، وكذلك السيدة لميا التي حصلت على عمرة و30 ألف جنيه، فيما حصل عم عبد الله على عمرة، ونالت السيدة صابرة مساعدة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمحتوى الإنساني الذي يقدمه البرنامج، مؤكدين أنه يعكس روح التكافل والتراحم بين أبناء المجتمع، كما يبرز الدور المجتمعي لـ حزب مستقبل وطن في دعم المبادرات الإنسانية، ليواصل «بركة رمضان» حضوره القوي كأحد أبرز البرامج الإنسانية خلال الموسم الرمضاني.