وزير الحرب الأمريكي يشيد بدور العراق القيادي في التحالف الدولي ضد داعش

أشاد وزير الحرب الأمريكي بدور العراق القيادي في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش من خلال احتجاز المعتقلين، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأضاف وزير الحرب الأمريكي أن إرهابيو تنظيم داعش الأجانب سيحتجزون بالعراق مؤقتا، لافتا إلى أنه يتوقع من بلدانهم استعادتهم ومحاكمتهم.

ولاحقا ؛ توقع مسؤول أمريكي، استكمال جيش بلاده نقل ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من تنظيم داعش من سجون في سوريا إلى العراق خلال الأيام المقبلة.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء ونقلا عن المسؤول ذاته فإن المئات سيُنقلون عبر الحدود يوميا.