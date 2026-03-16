الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

كانت راجعة من الكلية.. القصة الكاملة لمصرع طالبة الهندسة خلال عبور مزلقان الدلجمون

حادث وفاة الفتاة الضحية
الغربية أحمد علي

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم استمرار شيوع حاله من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة طالبة بكلية الهندسة حال عبورها مزلقان السكك الحديدية بقرية الدلجمون الأمر الذي ترك أثرا مخزنا لأفراد أسرتها وزملائها وجيرانها ودفنت في جنازة شعبية بمسقط رأسها بمقابر العائلة .


تفاصيل الحادث المؤلم 


وكانت الفتاة الراحلة تعد  طالبة بالفرقة الأولى في كلية الهندسة لقيت  مصرعها  أسفل عجلات القطار وتناثرت أشلائها  خلال عبورها مزلقان السكة الحديد بقرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى العام.
وافادت حسناء محمد زميلة الطالبة الراحلة أن وفاتها اوجع قلوب زميلاتها لافتة بقولها "صاحبتنا رحلت فجأة وربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته يارب العالمين ويصبرنا علي فراقها ونعم الزميلة ومتفوفة طول عمرها دراسيا واتسمت بحسن الخلق وعلاقتها الطيبة بزميلاتنا" .

تحرك أمني 

 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفرالزيات يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوفاة طالبة أسفل عجلات القطار عند مزلقان البحر بدائرة المركز

كما انتقلت الاجهزه الأمنية ورجال المباحث الجنائية تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية مدعومة بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين وجود جثة لطالبة في العقد الثاني من العمر  تُدعى أمل م. ال. ع، م  ومقيمة بقرية الدلجمون

تحريات المباحث 

وكشفت التحريات الأولية للرائد أحمد شيحة  رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات أن الطالبة حاولت عبور المزلقان رغم إغلاقه أثناء مرور القطار وذلك خلال عودتها من الكلية ما أدى إلى اصطدام القطار بها ووفاتها في الحال متأثرة بإصابتها.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الزيات العام تحت تصرف جهات التحقيق.

دفن الفتاة الضحية 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اخبار محافظة الغربية وفاة طالبة بكلية الهندسة جامعة طنطا حادث قطار الدلجمون

