باحثة عراقية: عام 2026 سيكون صعبًا على العراق إقليميًا ودوليًا بسبب ملف داعش

أكدت علياء عباس، باحثة في الشؤون العراقية، أن انسحاب قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من مراكز حماية السجون في سوريا كان أحد الأسباب المباشرة لتسليم سجناء تنظيم الدولة "داعش" إلى العراق، مشيرة إلى أن الملف يكتسب أهمية كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال عام 2026.

وأوضحت "عباس"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تم استلام 150 سجينًا من داعش للحكومة العراقية، فيما من المتوقع تسليم نحو 7 آلاف سجين إضافي من سوريا إلى العراق على دفعات متعددة ووفق توقيتات محددة، على أن تتولى الحكومة العراقية استلامهم ومعالجتهم قضائيًا.

وشددت على أن بعض هؤلاء السجناء ليسوا عراقيين، وسيتم محاكمتهم وفق القانون العراقي والمحاكم العراقية، مشيرة إلى رفض دولهم استلامهم حمايةً لأمنها القومي، مضيفة أن هناك تساؤلات حول سبب تسلم العراق لسجناء غير عراقيين، معتبرة أن الأمر جزء من استراتيجية أوسع للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتغيير ملامح المنطقة، ويعتبر العراق أحد أول المتضررين من هذه السياسات.

وأعربت عن تشاؤمها حيال نقل سجناء داعش من سوريا إلى العراق، موضحة أن كل الأدلة ليست مبشرة بالخير، وأن ملف التنظيم المتطرف يبقى ملفًا شائكًا، قد تكون له تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار، بل وقد تمتد آثارها إلى الوضع الاقتصادي في العراق، ما يجعل إدارة هذه المرحلة تحديًا كبيرًا للسلطات العراقية.