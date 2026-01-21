العراق يتسلّم مُعتقلي داعش المحتجزين بسجون «قسد» في سوريا

أعلن العراق موافقته، على استلام الإرهابيين من تنظيم "داعش" من الجنسية العراقية ومن جنسيات أخرى، المحتجزين في سجون سورية، كانوا تحت سيطرة "قسد" وإيداعهم المؤسسات الإصلاحية الحكومية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان في بيان مساء اليوم الأربعاء: "متابعةً من الحكومة العراقية للتطورات الأمنية الحاصلة في الجمهورية العربية السورية، ومفرزات التغيرات الأمنية في الميدان، في ما يتعلق بالسيطرة على المعتقلين من إرهابيي داعش، وافق المجلس الوزاري للأمن الوطني، في اجتماعه الطارئ الأخير، وبالتعاون مع التحالف الدولي لمحاربة داعش، على استلام العراق للإرهابيين من الجنسية العراقية ومن الجنسيات الأخرى، المعتقلين في السجون، التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وإيداعهم المؤسسات الإصلاحية الحكومية".







وأضاف البيان: "جرى بالفعل تسلّم الوجبة الأولى منهم، والتي تضم 150 عنصرا إرهابيا من العراقيين والأجانب، من الذين أوغلوا بدماء العراقيين الأبرياء".





وأكد البيان أنه "سيجري لاحقا تحديد أعداد الوجبات الأخرى، وفق تقدير الموقف الأمني والميداني، لتطويق خطر انتشار هؤلاء الذين يُعدون من قيادات المستوى الأول في العصابات الإرهابية".