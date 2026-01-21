بوتين يعلن استعداد روسيا لدعم مجلس السلام لغزة بمليار دولار من الأصول المجمدة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده للمساهمة في «مجلس السلام» الخاص بقطاع غزة، عبر تخصيص نحو مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، في خطوة قال إنها تعكس رغبة موسكو في دعم جهود الاستقرار وإعادة الإعمار في المنطقة.

وأكد بوتين أن جزءًا من الأصول الروسية المجمدة يمكن توجيهه مستقبلًا لإعادة إعمار الشرق الأوسط، وذلك بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية، مشيرًا إلى أن روسيا ترى في السلام الإقليمي مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي.

وفي سياق متصل، قال الكرملين إن اجتماعا سيعقد غدا الخميس بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، لبحث عدد من الملفات الدولية، في مقدمتها جهود السلام.

من جانبه، أكد ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيلتقي بوتين يوم الخميس، موضحًا في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي»: «علينا أن نذهب لمقابلته يوم الخميس»، في إشارة إلى الرئيس الروسي.

وأضاف ويتكوف أن «الروس هم من طالبوا بعقد هذا الاجتماع»، معتبرا أن ذلك «يمثل إشارة مهمة» بشأن رغبة موسكو في دفع مسار الحوار قدمًا.

وكان الكرملين قد أعلن الأسبوع الماضي استعداده لاستقبال ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، في موسكو، لإجراء محادثات تتعلق بجهود السلام وإنهاء الأزمة الأوكرانية، وسط تحركات دبلوماسية متسارعة على أكثر من جبهة.