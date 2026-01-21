قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد ومكان جنازة وعزاء الملحن محمد عزت
الرئيس السيسي يشارك في جلسة الحوار الخاصة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي
وزيرا المالية والاستثمار يجتمعان مع كوكاكولا العالمية لبحث زيادة استثماراتها في مصر
مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج
خلال أسبوع.. وزير الري يطلب تقارير فنية عن حالة معدات الرفع بالمحافظات
مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي
بنسبة 24% من الإجمالي.. الزراعة: 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة
وزير الخزانة الأمريكية من دافوس: جرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة
تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة علي المواطنين وتقديم تخفيضات في دفع الرسوم لتشجيع
عطل في طائرة ترامب يؤخر وصوله إلى منتدى دافوس 3 ساعات
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026| فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

6 قتلى ومصابين بقصف روسي لأوكرانيا..وغارة مسيرة تصيب 11 روسيًا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
محمد على

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 6 أفراد ووقوع عدد من المصابين في قصف روسي لمقاطعات زابوروجيا وخاركيف ودنيبرو.


وقالت السلطات يوم الأربعاء إن غارات روسية ليلية على مدينة كريفي ريج بوسط أوكرانيا أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة امرأة، بينما قال مسؤولون في روسيا إن غارة جوية بطائرة مسيرة أوكرانية أسفرت عن إصابة 11 شخصاً.

حسبما ذكر أولكسندر جانزا، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، في بيان نُشر على تطبيق تيليجرام:"قُتل رجل يبلغ من العمر 77 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 72 عامًا. وأصيبت امرأة تبلغ من العمر 53 عامًا" في الغارات الروسية على كريفي ريج".

وأضاف أن الهجوم الصاروخي والطائرات المسيرة ألحق أضراراً أيضاً بالعديد من المباني.

تعرضت مدينة كريفي ريج، التي تبعد حوالي 80 كيلومتراً (50 ميلاً) عن خط المواجهة وهي مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لهجمات روسية متكررة منذ أن شنت موسكو تدخلها في فبراير 2022.

وفي الوقت نفسه، قال رئيس جمهورية أديجيا الروسية الواقعة في جنوب غرب البلاد إن غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة ليلاً تسببت في اندلاع حريق في مبنى سكني وموقف سيارات في منطقة تاختاموكايسكي، خارج مدينة كراسنودار.

وذكر "بحسب المعلومات المحدثة، أصيب 11 شخصاً، ونُقل تسعة منهم إلى المستشفى، من بينهم طفلان"، هذا ما نشره المسؤول مراد كومبيلوف على تطبيق تيليجرام.

وتُعد المنطقة، التي تقع بالقرب من البحر الأسود وبحر آزوف ذوي الأهمية الاستراتيجية، هدفاً متكرراً للغارات الأوكرانية.

وتقول أوكرانيا إن ضرباتها تستهدف البنية التحتية لصناعة النفط والغاز التي تعتمد عليها روسيا لتمويل هجومها.
 

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

جرينلاند وعسكرة القطب الشمالي.. لماذا يريد ترامب الاستحواذ على الجزيرة الدنماركية ؟

تفسير حلم الأطفال.. وعلاقته بالخوف الداخلي ومراحل الشفاء النفسي

