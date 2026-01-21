6 قتلى ومصابين بقصف روسي لأوكرانيا..وغارة مسيرة تصيب 11 روسيًا

أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 6 أفراد ووقوع عدد من المصابين في قصف روسي لمقاطعات زابوروجيا وخاركيف ودنيبرو.



وقالت السلطات يوم الأربعاء إن غارات روسية ليلية على مدينة كريفي ريج بوسط أوكرانيا أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة امرأة، بينما قال مسؤولون في روسيا إن غارة جوية بطائرة مسيرة أوكرانية أسفرت عن إصابة 11 شخصاً.

حسبما ذكر أولكسندر جانزا، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، في بيان نُشر على تطبيق تيليجرام:"قُتل رجل يبلغ من العمر 77 عامًا وامرأة تبلغ من العمر 72 عامًا. وأصيبت امرأة تبلغ من العمر 53 عامًا" في الغارات الروسية على كريفي ريج".

وأضاف أن الهجوم الصاروخي والطائرات المسيرة ألحق أضراراً أيضاً بالعديد من المباني.

تعرضت مدينة كريفي ريج، التي تبعد حوالي 80 كيلومتراً (50 ميلاً) عن خط المواجهة وهي مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لهجمات روسية متكررة منذ أن شنت موسكو تدخلها في فبراير 2022.

وفي الوقت نفسه، قال رئيس جمهورية أديجيا الروسية الواقعة في جنوب غرب البلاد إن غارة جوية أوكرانية بطائرة مسيرة ليلاً تسببت في اندلاع حريق في مبنى سكني وموقف سيارات في منطقة تاختاموكايسكي، خارج مدينة كراسنودار.

وذكر "بحسب المعلومات المحدثة، أصيب 11 شخصاً، ونُقل تسعة منهم إلى المستشفى، من بينهم طفلان"، هذا ما نشره المسؤول مراد كومبيلوف على تطبيق تيليجرام.

وتُعد المنطقة، التي تقع بالقرب من البحر الأسود وبحر آزوف ذوي الأهمية الاستراتيجية، هدفاً متكرراً للغارات الأوكرانية.

وتقول أوكرانيا إن ضرباتها تستهدف البنية التحتية لصناعة النفط والغاز التي تعتمد عليها روسيا لتمويل هجومها.

