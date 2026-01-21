قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكاسب روسيا من الذهب تعوض أصولها المجمدة بالخارج
خلال أسبوع.. وزير الري يطلب تقارير فنية عن حالة معدات الرفع بالمحافظات
مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور
شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي
بنسبة 24% من الإجمالي.. الزراعة: 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة
وزير الخزانة الأمريكية من دافوس: جرينلاند يجب أن تكون جزءًا من الولايات المتحدة
تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة علي المواطنين وتقديم تخفيضات في دفع الرسوم لتشجيع
عطل في طائرة ترامب يؤخر وصوله إلى منتدى دافوس 3 ساعات
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026| فيديو
عراقجي: لن نسمح بأن يتحول دعم الإرهاب إلى ممارسة بلا ثمن في النظام الدولي
حريق يلتهم لانش سياحي بالغردقة أثناء رسوه على مارينا أحد الفنادق
القناة 14 العبرية: خطة ترامب تستهدف إسقاط النظام الإيراني

نقلت القناة 14 العبرية عن مصادر مطلعة أن الخطة التي يناقشها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهدف بالأساس إلى إسقاط النظام الإيراني، إلا أن دوائر صنع القرار في واشنطن تدرس في الوقت نفسه بدائل أخرى أقل شمولاً، من بينها توجيه ضربات محددة للحرس الثوري الإيراني فقط دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.

انقسامات داخلية في واشنطن

وبحسب القناة، فإن النقاشات داخل الإدارة الأمريكية تعكس انقساماً واضحاً بين تيار يدفع نحو استراتيجية حاسمة تستهدف بنية النظام الإيراني، وتيار آخر يحذر من تداعيات إقليمية خطيرة قد تنجم عن أي تصعيد واسع، خصوصاً في ظل التوترات القائمة في الشرق الأوسط، واحتمالات امتداد المواجهة إلى ساحات متعددة.

وأضافت المصادر أن خيار استهداف الحرس الثوري يطرح باعتباره بديلاً “أكثر قابلية للاحتواء”، نظراً لدوره المركزي في السياسات الإقليمية الإيرانية، ودعمه حلفاء طهران في المنطقة، مع الاعتقاد بأن توجيه ضربة مركزة له قد يحقق أهدافاً ردعية دون كلفة حرب مفتوحة.

وتأتي هذه التسريبات في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية–الإيرانية توترات غير مسبوقة، وسط تبادل رسائل تهديد غير مباشر، وتصاعد المخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة عسكرية، خاصة مع استمرار الحرب في غزة، والتوتر على الجبهة اللبنانية، والملف النووي الإيراني.

ولم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض أو وزارة الدفاع الأمريكية بشأن ما أوردته القناة العبرية، إلا أن مراقبين يرون أن تسريب مثل هذه السيناريوهات قد يندرج ضمن حرب نفسية ورسائل ضغط سياسية موجهة لطهران، في إطار محاولة واشنطن تعزيز أوراقها التفاوضية أو ردع أي خطوات تصعيدية إيرانية محتملة.

الحرس الثوري النظام الإيراني إيران واشنطن ترامب

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

الذهب

«الذهب يشتعل عالميًا».. خبير يحذر من تقلبات حادة ويتوقع قفزة تاريخية مع قرارات الفيدرالي

تطبيق إنستاباي

إنستاباي يتيح تلك الميزة للتسهيل على العملاء

الشناوي

إبراهيم حسن يكشف حقيقة استبعاد «الشناوي» من قائمة المنتخب في كأس العالم

كلود لوروا

كلود لوروا يُثير الجدل ويدعو لمقاطعة كأس العالم 2026 بسبب «إنفانتينو»

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

التليفون المحمول

اعتبارا من الغد.. مصلحة الجمارك: 38% ضريبة جمركية على الهواتف الواردة

يوسف بلعمري

المغربي يوسف بلعمري يصل القاهرة اليوم لاتمام انضمامه للنادي الأهلي

الاهلي

قائمة كاملة بالأسماء.. لاعبون تنقلوا بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا آخر 4 سنوات

بنتايج

خالد الغندور: لا علاقة بين صفقة ناصر ماهر وعودة بنتايج للزمالك

بالصور

مدبولي يفتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب.. صور

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

هل ظهور الكدمات المفاجئة ناقوس خطر يجب معالجته؟

جرينلاند وعسكرة القطب الشمالي.. لماذا يريد ترامب الاستحواذ على الجزيرة الدنماركية ؟

تفسير حلم الأطفال.. وعلاقته بالخوف الداخلي ومراحل الشفاء النفسي

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

