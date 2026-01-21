قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرنسا تطلب إجراء مناورة عسكرية للناتو في جرينلاند وتؤكد استعدادها للمشاركة
هل برد الشتاء يصيب الجهاز التنفسي فقط؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة
تفعيل خدمة سداد قيمة كتب المدارس التجريبية بالرقم القومي للطالب بجهات التحصيل
عمرو محمود ياسين يحسم الجدل بشأن تشابه «وننسى اللي كان» مع حياة شيرين عبد الوهاب l خاص
مبابي يعادل الرقم القياسي الأسطوري لكريستيانو رونالدو
ترامب يغادر إلى منتدى دافوس مجددا بعد أن استقل طائرة جديدة
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
نتنياهو يعلن استجابته لطلب ترامب بالانضمام لمجلس السلام
ترامب السبب.. وول ستريت تسجل أكبر خسارة يومية في ثلاثة أشهر
تفوقت على المغرب وجنوب أفريقيا.. مصر تتصدر الطفرة السياحية في القارة السمراء
تحرك شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية رقم 121 من مصر إلى غزة
دافوس يفتح ملفات الشرق الأوسط الكبرى.. الرئيس السيسي وترامب على طاولة غزة والنيل والشراكة الاستراتيجية | خبير يعلّق
أخبار العالم

نتنياهو يعلن استجابته لطلب ترامب بالانضمام لمجلس السلام

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
محمد على

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس وزراء الاحتلال في الساعات الماضية إلى الانضمام إلى مجلس السلام العالمي رغم كونه أحد مرتكبي المجازر المروعة في القرن الواحد والعشرين عبر تنفيذه جريمة إبادة جماعية في غزة.

وقبل قليل رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقوله أنه  سبيضم إلى مجلس السلام استجابة لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يعد ذلك تلميعا من جديد لصورة نتنياهو المشوهة بسبب حرب الإبادة.

وقال  ترامب أمس أن مجلس السلام الخاص بغزة سيكون رائعا وكان على الأمم المتحدة القيام بدور أكبر في السلام، وهذا لا يعني أننا سنلغي الأمم المتحدة لكنها لم تنهي الحروب كما أنهيتها.

يأتي ذلك فيما قال الناطق باسم حماس حازم قاسم : قدمنا كل ما لدينا من معطيات بشأن جثمان الأسير الإسرائيلي الأخير وتعاملنا بإيجابية مع كل جهود البحث عن جثمان الأسير الإسرائيلي الأخير والاحتلال عطل مرارا مساعي البحث عن الجثمان في مناطق خلف الخط الأصفر ولهذا، نطلع الوسطاء مباشرة على جهودنا للوصول إلى جثمان الأسير الأخير.

ذكر  الناطق باسم حماس حازم قاسم : مستعدون للتعاون مع الوسطاء والضامنين في أي جهود تؤدي للعثور على الجثمان وإسرائيل تستغل عدم العثور على الجثمان للتهرب من استحقاقات المرحلة الأولى.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزراء الاحتلال رئيس وزراء الاحتلال السلام العالمي المجازر جريمة إبادة غزة نتنياهو

