حالة من الفوضى.. ترامب يستقل طائرة جديدة إلى دافوس بعد عطل بـ«إير فورس وان»

أفادت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء بحدوث حالة من الفوضى في قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن خلال انتظارهم على متن طائرة الرئاسة الأمريكية “إير فورس وان”، التي عادت من رحلتها إلى دافوس بسويسرا بعد اكتشاف عطل فني تسبب في عودتها وعلى متنها الرئيس دونالد ترامب.

عطل طائرة ترامب

وكان طاقم الطائرة يعمل على قدم وساق لإتمام عملية النقل، حيث قاموا بنقل صناديق الفاكهة والسندويشات المغلفة والمشروبات بسرعة من وإلى الطائرة.

وشوهد آخرون على الأرض وهم يسحبون نحو اثنتي عشرة حقيبة سفر من الطائرة ويضعونها على شاحنة.

أول صورة للطائرة الرئاسية الأمريكية بعد عطلها الفني

وعرضت قناة فوكس نيوز على شاشات التلفزيون خبراً عاجلاً عن مشكلة كهربائية في الطائرة.

هبطت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسلام في قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن بعد أن أجبرها عطل فني على العودة من رحلتها إلى دافوس لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي.