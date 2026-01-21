قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة من الفوضى.. ترامب يستقل طائرة جديدة إلى دافوس بعد عطل بـ«إير فورس وان»
الدفاع الجوي الروسي يسقط 75 طائرة مُسيّرة أوكرانية خلال الليل
برشلونة يقترب من خطف موهبة الأهلي.. حمزة عبد الكريم على أعتاب الكامب نو | تفاصيل
بكلمات مؤثرة .. ياسمين الخطيب تبعث الأمل في قلوب مُتابعيها | ماذا قالت؟
دعاء المطر للنجاح .. بـ 12 كلمة تتذوق الفرحة وتتحقق كل أمنياتك
«تحالفات محسوبة بدقة».. خبير: ترامب يعترف بحق مصر في مياه النيل والسيسي يُؤسّس لعلاقات دولية متوازنة
ملف سد النهضة من جديد في واشنطن.. لماذا يتحرك ترامب الآن؟
تعرّف على أسباب رفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
روايات صادمة.. رصاص إسرائيلي في جثامين أطفـ.ــال إيرانيين قتلــوا خلال الاحتجاجات
لو بنتي جالها حمى هننقذها إزاي.. محافظ بورسعيد لقيادات الصحة: «شغلوا وحدة سلام مصر»| شاهد
مصر تحصد جائزة أكثر الوجهات الواعدة سياحيًا لعام 2026
محافظ بورسعيد يستجيب لـ مُسنة من سكان «سلام مصر» بتخفيض تعريفة الركوب | شاهد
حالة من الفوضى.. ترامب يستقل طائرة جديدة إلى دافوس بعد عطل بـ«إير فورس وان»

أفادت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية، اليوم الأربعاء بحدوث حالة من الفوضى في قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن خلال انتظارهم على متن طائرة الرئاسة الأمريكية “إير فورس وان”، التي عادت من رحلتها إلى دافوس بسويسرا بعد اكتشاف عطل فني تسبب في عودتها وعلى متنها الرئيس دونالد ترامب. 

وكان طاقم الطائرة يعمل على قدم وساق لإتمام عملية النقل، حيث قاموا بنقل صناديق الفاكهة والسندويشات المغلفة والمشروبات بسرعة من وإلى الطائرة. 

وشوهد آخرون على الأرض وهم يسحبون نحو اثنتي عشرة حقيبة سفر من الطائرة ويضعونها على شاحنة.

وعرضت قناة فوكس نيوز على شاشات التلفزيون خبراً عاجلاً عن مشكلة كهربائية في الطائرة.

هبطت طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسلام في قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن بعد أن أجبرها عطل فني على العودة من رحلتها إلى دافوس لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي.

