روايات صادمة.. رصاص إسرائيلي في جثامين أطفـ.ــال إيرانيين قتلــوا خلال الاحتجاجات

أفاد مصدر أمني إيراني، بالعثور على رصاصات إسرائيلية في جثث أطفال قتلوا خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران في الأسابيع الماضية.

رصاص إسرائيلي بجثث أطفال إيران

وأشار المصدر الأمني الإيراني في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية إلى أن "إحدى الضحايا كانت طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات من أصفهان، ذهبت للتسوق مع عائلتها خلال الاضطرابات الأخيرة، وأُصيبت بجروح قاتلة برصاص إرهابيين في بطنها وذقنها ومؤخرة رأسها. وأظهر فحص الطب الشرعي أن الرصاصات كانت ذخيرة حية إسرائيلية".

وروى المصدر أيضاً قصة طفلة أخرى قُتلت في ظروف مماثلة. وقال: "مساء يوم 7 يناير 2026، في كرمانشاه، غادرت ميلينا أسدي، البالغة من العمر ثلاث سنوات، منزلها مع والدها لشراء حليب أطفال ودواء للبرد من الصيدلية. وفي طريق عودتها، أُطلقت عليها النار فجأة من الخلف من قبل إرهابيين، ما أدى إلى مقتلها".