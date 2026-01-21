قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بكلمات مؤثرة .. ياسمين الخطيب تبعث الأمل في قلوب مُتابعيها | ماذا قالت؟
دعاء المطر للنجاح .. بـ 12 كلمة تتذوق الفرحة وتتحقق كل أمنياتك
«تحالفات محسوبة بدقة».. خبير: ترامب يعترف بحق مصر في مياه النيل والسيسي يُؤسّس لعلاقات دولية متوازنة
ملف سد النهضة من جديد في واشنطن.. لماذا يتحرك ترامب الآن؟
تعرّف على أسباب رفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
روايات صادمة.. رصاص إسرائيلي في جثامين أطفـ.ــال إيرانيين قتلــوا خلال الاحتجاجات
لو بنتي جالها حمى هننقذها إزاي.. محافظ بورسعيد لقيادات الصحة: «شغلوا وحدة سلام مصر»| شاهد
مصر تحصد جائزة أكثر الوجهات الواعدة سياحيًا لعام 2026
محافظ بورسعيد يستجيب لـ مُسنة من سكان «سلام مصر» بتخفيض تعريفة الركوب | شاهد
بـ تكتيك أفغاني .. الجيش الكندي يستعد لغزو عسكري أمريكي مُحتمل
عودة طائرة ترامب للولايات المتحدة بعد مُغادرتها إلى دافوس .. لهذا السبب
يُواجه القضية بروح وطنية ونوايا صافية.. محامي «ميدو»: دايمًا كلامه بيتاخد بسوء نية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عودة طائرة ترامب للولايات المتحدة بعد مُغادرتها إلى دافوس .. لهذا السبب

ترامب
ترامب
ناصر السيد

أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن البيت الأبيض، أن طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستعود إلى الولايات المتحدة بعد إقلاعها إلى دافوس لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بسبب عطلٍ تم رصده.

عودة طائرة ترامب بسبب عطل فني

وأُشير إلى أن ترامب وفريقه سينتقلون إلى طائرة أخرى لمواصلة رحلتهم إلى سويسرا.

وتسبّب عطل كهربائي في عودة طائرة الرئاسة "إير فورس ون" التابعة لترامب إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند لإجراء تغيير في الطائرة.

أعلن البيت الأبيض أن المشكلة عبارة عن "عطل كهربائي بسيط" بعد وقت قصير من الإقلاع وعلى الرغم من ذلك، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، للصحافة أن الرحلة ستسير بسلاسة على متن الطائرة الجديدة.

لم يؤثر هذا التوقف القصير على التوقعات بشأن مشاركة ترامب في المنتدى الاقتصادي الدولي، مما يسلط الضوء على البروتوكولات القوية المطبقة على رحلات الرؤساء.

طائرة ترامب طائرة ترامب تعود إلى الولايات المتحدة دافوس عطل فني عودة طائرة ترامب بسبب عطل فني عودة طائرة ترامب الرئيس الأمريكي طائرة الرئيس الأمريكي المنتدى الاقتصادي العالمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن

ميندي ودياز

ميندي يخرج عن صمته.. هل تعمد "دياز" إهدار ركلة جزاء المغرب؟

ترشيحاتنا

بسمة داود

دراما إنسانية وصراعات أسرية .. بسمة داود تتألق في دور طبيبة نساء في مسلسل «أب ولكن»

أنغام وآية سماحة

مفيش منك .. آية سماحة توجّه رسالة لأنغام في أحدث ظهور

هشام ماجد

هشام ماجد يُهنئ أنغام بعيد ميلادها بطريقة طريفة على إنستجرام .. ماذا قال؟

بالصور

طريقة عمل صينية دجاج بالسماق في الفرن

طريقة عمل صينية الدجاج بالسماق
طريقة عمل صينية الدجاج بالسماق
طريقة عمل صينية الدجاج بالسماق

اكتشاف خصائص مُضادة للسرطان في مُسكّن شائع الاستعمال .. تعرّف عليه

كيف يعمل الإيبوبروفين داخل الجسم؟
كيف يعمل الإيبوبروفين داخل الجسم؟
كيف يعمل الإيبوبروفين داخل الجسم؟

طريقة تحضير وصفة الكوسا بصوص الكريمة الشهية

طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة
طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة
طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة

لماذا لا يستطيع المُصابون بالأنيميا التبرع بالدم؟ .. اعرف الأسباب الصحية

أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا
أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا
أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا

فيديو

لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد