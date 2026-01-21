عودة طائرة ترامب للولايات المتحدة بعد مُغادرتها إلى دافوس .. لهذا السبب

أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن البيت الأبيض، أن طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستعود إلى الولايات المتحدة بعد إقلاعها إلى دافوس لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بسبب عطلٍ تم رصده.

عودة طائرة ترامب بسبب عطل فني

وأُشير إلى أن ترامب وفريقه سينتقلون إلى طائرة أخرى لمواصلة رحلتهم إلى سويسرا.

وتسبّب عطل كهربائي في عودة طائرة الرئاسة "إير فورس ون" التابعة لترامب إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند لإجراء تغيير في الطائرة.

أعلن البيت الأبيض أن المشكلة عبارة عن "عطل كهربائي بسيط" بعد وقت قصير من الإقلاع وعلى الرغم من ذلك، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، للصحافة أن الرحلة ستسير بسلاسة على متن الطائرة الجديدة.

لم يؤثر هذا التوقف القصير على التوقعات بشأن مشاركة ترامب في المنتدى الاقتصادي الدولي، مما يسلط الضوء على البروتوكولات القوية المطبقة على رحلات الرؤساء.