في اتصال هاتفي .. أردوغان يشكر ترامب على المشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه بحث مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، عدد من الملفات الهامة على رأسها الأزمة السورية إلى جانب تطورات الأوضاع في غزة وتشكيل مجلس السلام.

وأوضح البيان الصادر عن الرئاسة التركية، أن أردوغان أكد خلال الاتصال الهاتفي مع ترامب، أن تركيا تتابع عن كثب التطورات الجارية في سوريا، مشددا على أن "وحدة سوريا وتضامنها وسلامة أراضيها تعد أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لتركيا".

وأضاف البيان أن المباحثات تناولت مكافحة تنظيم داعش الإرهابي ووضع عناصر التنظيم المحتجزين في السجون السورية، حيث أشار أردوغان إلى أن "سوريا آمنة ومستقرة وخالية من الإرهاب، وأن تطورها بجميع مكوناتها سيسهم في تعزيز استقرار المنطقة".

وفي سياق آخر، أكد الرئيس التركي أن الجهود الرامية إلى إرساء السلام في غزة ما زالت متواصلة، وأن تركيا ستواصل العمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة في هذا الشأن، معربا أعرب عن شكره للرئيس ترامب على دعوته للمشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة.