تهديد مباشر .. ترامب يكشف عن أوامر صارمة بمحو إيران بالكامل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستمحو إيران من الوجود إذا اغتالته، موضحًا خلال مقابلة تلفزيونية "لديّ تعليمات صارمة للغاية - مهما حدث، فسوف نمحوهم من على وجه الأرض".

ترامب يهدد بمحو إيران

وكانت إيران قد حذّرت ترامب، أمس الثلاثاء، من اتخاذ أي إجراء ضد المرشد الأعلى للبلاد، آية الله علي خامنئي، وذلك بعد أيام من دعوة الرئيس الأمريكي لإنهاء حكم خامنئي الذي دام قرابة أربعين عامًا.

وقال الجنرال أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: "يعلم ترامب أنه إذا مُدّت أي يد عدوانية نحو قائدنا، فلن نكتفي بقطع تلك اليد، بل سنحرق عالمهم".

وكان ترامب قد صرّح سابقًا بأنه أصدر تعليمات لمستشاريه بتدمير إيران إذا كانت وراء اغتياله.

وقال ترامب، في خطاب ذكرى مرور عام على تنصيبه، إنه لا يزال غير متأكد مما سيحدث في المستقبل ، ورفض توضيح ما إذا كانت الخيارات العسكرية لا تزال مطروحة على الطاولة.