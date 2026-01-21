قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل صفقة انتقال ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز | فيديو
الشناوي أم شوبير؟.. مدرب حراس الأهلي يطلب تقييم الثنائي قبل حسم القرار بمواجهة «يانج أفريكانز»
إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو
السكة الحديد: تشغيل قطارات بعربات مختلطة ( نوم/ جلوس ) بين القاهرة وأسوان
زلزال يضرب سواحل اليمن بقوة 5.3 درجة بمقياس ريختر
رسمياً .. إيقاف الدراسة في 15 ولاية تونسية بعد غرق الطرق بسبب الفيضانات
حدث نادر في البيت الأبيض بشأن نائب الرئيس الأمريكي
تهديد مباشر .. ترامب يكشف عن أوامر صارمة بمحو إيران بالكامل
خروج قطار عن مساره في برشلونة.. مصرع السائق وإصابة 37 آخرين | تفاصيل
دعاء الفجر في الثاني من شعبان.. كلمات تفرج الهم وتريح القلب
دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي
هاتولي زجاجة مياه من الحنفية.. محافظ بورسعيد يتحقق من شكوى سكان «سلام مصر» | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تهديد مباشر .. ترامب يكشف عن أوامر صارمة بمحو إيران بالكامل

ترامب
ترامب
ناصر السيد

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستمحو إيران من الوجود إذا اغتالته، موضحًا خلال مقابلة تلفزيونية "لديّ تعليمات صارمة للغاية - مهما حدث، فسوف نمحوهم من على وجه الأرض".

ترامب يهدد بمحو إيران

وكانت إيران قد حذّرت ترامب، أمس الثلاثاء، من اتخاذ أي إجراء ضد المرشد الأعلى للبلاد، آية الله علي خامنئي، وذلك بعد أيام من دعوة الرئيس الأمريكي لإنهاء حكم خامنئي الذي دام قرابة أربعين عامًا.

وقال الجنرال أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: "يعلم ترامب أنه إذا مُدّت أي يد عدوانية نحو قائدنا، فلن نكتفي بقطع تلك اليد، بل سنحرق عالمهم".

وكان ترامب قد صرّح سابقًا بأنه أصدر تعليمات لمستشاريه بتدمير إيران إذا كانت وراء اغتياله.

وقال ترامب، في خطاب ذكرى مرور عام على تنصيبه، إنه لا يزال غير متأكد مما سيحدث في المستقبل ، ورفض توضيح ما إذا كانت الخيارات العسكرية لا تزال مطروحة على الطاولة.

ترامب محو إيران بالكامل محو إيران ترامب يهدد بمحو إيران الرئيس الأمريكي علي خامنئي حكم خامنئي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

طقس

تقلبات جوية .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

ريال مدريد

نتيجة وأهداف ريال مدريد وموناكو بدوري أبطال أوروبا .. فيديو

رامي ربيعة وزوجته

رامي ربيعة يرزق بمولوده الثاني يوسف | شاهد

تير شتيجن

جيرونا الإسباني يضم تير شتيجن رسميًا معارًا من برشلونة حتى نهاية الموسم

بالصور

لماذا لا يستطيع المُصابون بالأنيميا التبرع بالدم؟ .. اعرف الأسباب الصحية

أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا
أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا
أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا

ماذا يحدث للجسم عند تناول ملعقة من العسل يوميًا؟.. فوائد صحية مذهلة

فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا
فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا
فوائد تناول ملعقة عسل يوميًا

دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي

مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد
مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد
مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد

الجدل مُستمر حول الباراسيتامول أثناء الحمل .. هل يرفع خطر التوحّد؟

تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل
تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل
تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل

فيديو

لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد