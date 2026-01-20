إيران: اعتقال 73 مسلحا في أصفهان على خلفية أعمال شغب مسلح

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، نقلاً عن مصادر أمنية، بأن قوات الأمن الإيرانية ألقت القبض على 73 مسلحاً في محافظة أصفهان، على خلفية مشاركتهم في أعمال الشغب المسلح التي شهدتها إيران خلال الفترة الأخيرة، في تطور يعكس تصعيداً أمنياً واضحاً في التعامل مع الاضطرابات الداخلية.

وبحسب الوكالة، جاءت عمليات الاعتقال عقب سلسلة من المداهمات الأمنية الدقيقة، التي استهدفت مواقع يشتبه في استخدامها لتخزين أسلحة أو التخطيط لأعمال عنف منسقة.

وأكدت أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط مخططات وصفتها بـ«الخطيرة» كانت تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة.

أصفهان في قلب المواجهة

وتكتسب أصفهان أهمية خاصة في المشهد الإيراني، كونها من أكبر المحافظات وأكثرها حساسية من الناحية الاقتصادية والعسكرية، ما يجعل أي اضطرابات أمنية فيها محل اهتمام بالغ من قبل السلطات.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الموقوفين متورطون في هجمات مسلحة وأعمال تخريب استهدفت منشآت عامة وخاصة، إضافة إلى اشتباكات مع قوات الأمن، خلال موجة الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها عدة مدن إيرانية.

مداهمات متزامنة وضبط أسلحة

ووفق ما أوردته تسنيم، نفذت القوات الأمنية عمليات متزامنة في عدة أحياء ومناطق محيطة بأصفهان، أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة الخفيفة والذخائر، إلى جانب معدات اتصال وأدوات يُعتقد أنها استُخدمت في تنسيق التحركات الميدانية.

وأكدت المصادر أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود تنسيق منظم بين عناصر هذه المجموعات، مع الاشتباه بتلقي بعضها دعماً لوجستياً من خارج البلاد، وهي نقطة لطالما شددت عليها السلطات الإيرانية في تفسيرها لأسباب تصاعد أعمال العنف.

ووصفت الجهات الأمنية الإيرانية ما جرى بأنه «محاولة ممنهجة لزعزعة الاستقرار الداخلي»، مؤكدة أن الدولة ستتعامل «بحزم» مع أي تهديد يمس الأمن العام أو سلامة المواطنين.

وشددت السلطات على أن الإجراءات المتخذة تستند إلى القوانين المعمول بها، وأن المتهمين سيحالون إلى القضاء المختص بعد استكمال التحقيقات، في إطار ما تصفه طهران بـ«حماية الأمن القومي».

ومع استمرار التحقيقات، تبقى الأنظار موجهة إلى ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، سواء على مستوى كشف مزيد من التفاصيل حول الشبكات الموقوفة، أو على صعيد انعكاسات هذه التطورات على المشهد الداخلي الإيراني، الذي لا يزال يعيش حالة من التوتر الحذر.