قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي
هاتولي زجاجة مياه من الحنفية.. محافظ بورسعيد يتحقق من شكوى سكان «سلام مصر» | فيديو
«مؤلف ومخرج وحرامي».. الفنان إبرام سمير يكشف عن شخصيته ورسالة فيلمه الجديد
دروجبا: مصطفى شوبير «حارس مميز».. والأفضل مشاركة «الشناوي» أساسيًا هذا الموسم
دروجبا : مرموش الأفضل في أمم أفريقيا .. والهجوم على محمد صلاح غير مُبرّر
5 أعمال قبل النوم في ثاني ليلة من شعبان .. أوصى بها رسول الله
مصطفى الفقي: ترامب يشعر بشيء من الامتنان لمصر لدورها في وقف إطلاق النار بغزة | فيديو
نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
السفينة السابعة.. الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في البحر الكاريبي
موعد صيام الأيام البيض في شهر شعبان.. لا تفوّت سنة النبي
ملخص وأهداف فوز «أياكس» على «فياريال» بهدف في الوقت القاتل بدوري أبطال أوروبا|فيديو
القبض على السائق المُتسبب في حادث مصرع فتاة بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ذكرى تنصيب ترامب.. الرئيس الأمريكي يواصل التصعيد في قضايا جرينلاند وإيران.. ويكشف هدف مجلس السلام

ترامب
ترامب
ناصر السيد

في الذكرى السنوية الأولى لتنصيبه، ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابًا أمام غرفة الإحاطة الإعلامية بالبيت الأبيض المكتظة بالصحفيين.


وتحدث ترامب لمدة ساعتين تقريبًا، وتطرق إلى عدد لا يحصى من المواضيع، بما في ذلك الهجرة والاقتصاد وفنزويلا وإيران. 
كان الهدف من هذا الظهور هو الترويج لإنجازاته ، لكنه ذكر أيضاً مراراً وتكراراً الرئيس السابق جو بايدن وألقى باللوم عليه في تصريحاته.
الاستيلاء على جرينلاند 
ألمح ترامب إلى أنه قد يستخدم أدوات أخرى غير الرسوم الجمركية للاستحواذ على جزيرة جرينلاند الدنماركية ، موجهاً تحذيراً مبطناً في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة العليا في شرعية تحركاته بشأن التجارة العالمية.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية لا تزال نهجه المفضل.
قال إن شعب جرينلاند سيؤيد استحواذ الولايات المتحدة على هذه المنطقة القطبية الشمالية حالما يتحدث إليهم. وقد تظاهر آلاف من شعب جرينلاند خلال عطلة نهاية الأسبوع احتجاجاً على هذا الاستحواذ.
وأضاف ترامب أن حلف الناتو "سيكون سعيداً جداً" بما سيتوصل إليه بشأن جرينلاند، دون تقديم تفاصيل محددة.
مجلس السلام بديلا للأمم المتحدة 
وفي سياق آخر أكد ترامب أن مجلس السلام بخصوص غزة الذي شكّله حديثًا "قد" يحل محل الأمم المتحدة ، التي انتقدها لعدم فعاليتها في إنهاء الحروب.
شُكّل مجلس السلام كجزء من اتفاق ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ودعا هذا الأسبوع قادة العالم للانضمام إلى المجلس، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفضه الدعوة، مُشيرًا إلى تساؤلات حول صلاحيات المجلس.
قال ترامب إنه لم يتحدث مع ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر منذ نشر رسائلهما الخاصة في منشورات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك رسالة من ماكرون تقول: "أنا لا أفهم ما تفعلونه في جرينلاند".


اقترح ماكرون أيضاً عقد قمة طارئة لمجموعة الدول السبع، لكن ترامب صرّح بأنه لن يحضرها.
وقال ترامب: "لديّ اجتماعات مع الأشخاص المعنيين مباشرةً. إيمانويل لن يبقى هناك طويلاً".
وفي الوقت نفسه، قال ترامب إنه سيجري مكالمة "مهمة للغاية" مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم.
أسباب اعتقال مادورو
وأوضح ترامب، في تصريحات صحفية، أن أحد الأسباب الرئيسية لتحركه بقوة تجاه فنزويلا يعود إلى ما وصفه بقيام السلطات هناك بفتح السجون ودفع أعداد كبيرة من المهاجرين إلى الهجرة نحو الولايات المتحدة، معتبرًا ذلك تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأمريكي.
ووصف ترامب زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بأنها "امرأة لطيفة للغاية"، وقال إنه يرغب في رؤيتها "تشارك" في قيادة البلاد بشكل أو بآخر.
وسلمت ماتشادو ترامب جائزة نوبل للسلام الأسبوع الماضي. وعندما سُئل عن الفائدة التي ستعود على المواطنين الأمريكيين العاديين في حال فوزه بالجائزة التي يطمح إليها بشدة، قال ترامب إنها لن تُحسّن حياة الأمريكيين .
وحول التطورات في إيران، قال ترامب إنه لا يزال غير متأكد مما سيحدث في المستقبل ، ورفض توضيح ما إذا كانت الخيارات العسكرية لا تزال مطروحة على الطاولة.


التضخم في أمريكا 
وأكد الرئيس الأمريكي، أنه نجح في رفع الناتج المحلي إلى 5%، وإنهاء التضخم الذي تسببت فيه الإدارة الأمريكية السابقة.
وأبدى ترامب ، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بمناسبة مرور عام على تنصيبه لولاية ثانية ، استعداد الشركات الأمريكية للنفط في دخول السوق الفنزويلي.

ذكرى تنصيب ترامب الرئيس الأمريكي مجلس السلام الاستيلاء على جرينلاند ترامب التطورات في إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026

رابط نتيجة صفوف النقل بالرقم القومي 2026 على بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

مدرب السنغال

الاتحاد الأفريقي يوقف مدرب السنغال.. تفاصيل

ريهام عاصم

ما سبب موتها؟ القصة الكاملة لوفاة الستايلست ريهام عاصم

طقس

تقلبات جوية .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

هشام ماجد

هشام ماجد يُهنئ أنغام بعيد ميلادها بطريقة طريفة على إنستجرام .. ماذا قال؟

رضا البحراوي ووالدته

ربنا يصبرك .. حمادة هلال يُعزي رضا البحراوي في وفاة والدته

إلهام وجدي

بعيون جريئة .. إلهام وجدي تشارك بوستر مسلسل «وننسى اللي كان»

بالصور

دراسة تكشف العلاقة بين بعض الأطعمة والتوحّد .. السر في الجهاز المناعي

مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد
مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد
مخاطر بعض الأطعمة في إصابة الاطفال بالتوحد

الجدل مُستمر حول الباراسيتامول أثناء الحمل .. هل يرفع خطر التوحّد؟

تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل
تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل
تأثير إستخدام أدوية البارسيتامول خلال الحمل

أسهل الطرق لتحضير وصفة الكشكة الخضرا في البيت

طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت
طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت
طريقة تحضير الكشكة الخضرا في البيت

بالأحمر الجذاب .. مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة أنثوية لافتة في عيد ميلادها

إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها
إطلالة مي عز الدين في عيد ميلادها

فيديو

لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

محمد سعد

محمد سعد لا يعرف أين تؤدى العمرة؟ فيديو قصير يثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد