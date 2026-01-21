ذكرى تنصيب ترامب.. الرئيس الأمريكي يواصل التصعيد في قضايا جرينلاند وإيران.. ويكشف هدف مجلس السلام

في الذكرى السنوية الأولى لتنصيبه، ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابًا أمام غرفة الإحاطة الإعلامية بالبيت الأبيض المكتظة بالصحفيين.



وتحدث ترامب لمدة ساعتين تقريبًا، وتطرق إلى عدد لا يحصى من المواضيع، بما في ذلك الهجرة والاقتصاد وفنزويلا وإيران.

كان الهدف من هذا الظهور هو الترويج لإنجازاته ، لكنه ذكر أيضاً مراراً وتكراراً الرئيس السابق جو بايدن وألقى باللوم عليه في تصريحاته.

الاستيلاء على جرينلاند

ألمح ترامب إلى أنه قد يستخدم أدوات أخرى غير الرسوم الجمركية للاستحواذ على جزيرة جرينلاند الدنماركية ، موجهاً تحذيراً مبطناً في الوقت الذي تنظر فيه المحكمة العليا في شرعية تحركاته بشأن التجارة العالمية.

وأشار إلى أن الرسوم الجمركية لا تزال نهجه المفضل.

قال إن شعب جرينلاند سيؤيد استحواذ الولايات المتحدة على هذه المنطقة القطبية الشمالية حالما يتحدث إليهم. وقد تظاهر آلاف من شعب جرينلاند خلال عطلة نهاية الأسبوع احتجاجاً على هذا الاستحواذ.

وأضاف ترامب أن حلف الناتو "سيكون سعيداً جداً" بما سيتوصل إليه بشأن جرينلاند، دون تقديم تفاصيل محددة.

مجلس السلام بديلا للأمم المتحدة

وفي سياق آخر أكد ترامب أن مجلس السلام بخصوص غزة الذي شكّله حديثًا "قد" يحل محل الأمم المتحدة ، التي انتقدها لعدم فعاليتها في إنهاء الحروب.

شُكّل مجلس السلام كجزء من اتفاق ترامب لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ودعا هذا الأسبوع قادة العالم للانضمام إلى المجلس، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفضه الدعوة، مُشيرًا إلى تساؤلات حول صلاحيات المجلس.

قال ترامب إنه لم يتحدث مع ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر منذ نشر رسائلهما الخاصة في منشورات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك رسالة من ماكرون تقول: "أنا لا أفهم ما تفعلونه في جرينلاند".



اقترح ماكرون أيضاً عقد قمة طارئة لمجموعة الدول السبع، لكن ترامب صرّح بأنه لن يحضرها.

وقال ترامب: "لديّ اجتماعات مع الأشخاص المعنيين مباشرةً. إيمانويل لن يبقى هناك طويلاً".

وفي الوقت نفسه، قال ترامب إنه سيجري مكالمة "مهمة للغاية" مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم.

أسباب اعتقال مادورو

وأوضح ترامب، في تصريحات صحفية، أن أحد الأسباب الرئيسية لتحركه بقوة تجاه فنزويلا يعود إلى ما وصفه بقيام السلطات هناك بفتح السجون ودفع أعداد كبيرة من المهاجرين إلى الهجرة نحو الولايات المتحدة، معتبرًا ذلك تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأمريكي.

ووصف ترامب زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بأنها "امرأة لطيفة للغاية"، وقال إنه يرغب في رؤيتها "تشارك" في قيادة البلاد بشكل أو بآخر.

وسلمت ماتشادو ترامب جائزة نوبل للسلام الأسبوع الماضي. وعندما سُئل عن الفائدة التي ستعود على المواطنين الأمريكيين العاديين في حال فوزه بالجائزة التي يطمح إليها بشدة، قال ترامب إنها لن تُحسّن حياة الأمريكيين .

وحول التطورات في إيران، قال ترامب إنه لا يزال غير متأكد مما سيحدث في المستقبل ، ورفض توضيح ما إذا كانت الخيارات العسكرية لا تزال مطروحة على الطاولة.



التضخم في أمريكا

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه نجح في رفع الناتج المحلي إلى 5%، وإنهاء التضخم الذي تسببت فيه الإدارة الأمريكية السابقة.

وأبدى ترامب ، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بمناسبة مرور عام على تنصيبه لولاية ثانية ، استعداد الشركات الأمريكية للنفط في دخول السوق الفنزويلي.