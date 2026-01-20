ترامب : تحركنا الحاسم ضد فنزويلا بسبب فتح السجون ودفع المهاجرين للولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته حققت إنجازات غير مسبوقة على صعيد السياسة الخارجية، مؤكدا أنها أنهت من الحروب أكثر مما أنجزته أي إدارة أمريكية سابقة.

وأوضح ترامب، في تصريحات صحفية، أن أحد الأسباب الرئيسية لتحركه بقوة تجاه فنزويلا يعود إلى ما وصفه بقيام السلطات هناك بفتح السجون ودفع أعداد كبيرة من المهاجرين إلى الهجرة نحو الولايات المتحدة، معتبرًا ذلك تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأمريكي.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه ينظر حاليا بإيجابية إلى فنزويلا، مشيرًا إلى وجود تعاون جيد بين الجانبين، ومشيدًا بدور الرئيسة الانتقالية للبلاد، واصفًا إياها بأنها “رائعة للغاية”.

وأكد ترامب أن الرئيسة الانتقالية لفنزويلا قدمت أداء مميزًا خلال المرحلة الأخيرة، لافتًا إلى أن شركات النفط العالمية تستعد لضخ استثمارات ضخمة في قطاع الطاقة الفنزويلي، في مؤشر على تحسن المناخ الاقتصادي والسياسي في البلاد.

واختتم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا عن كثب، وتسعى إلى تحقيق الاستقرار بما يخدم مصالح الشعبين.