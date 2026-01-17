رئيسة فنزويلا : تصدير الغاز حدث تاريخي لأول مرة في البلاد

وقعت فنزويلا اليوم السبت، ولأول مرة في تاريخها، عقداً لتصدير الغاز المسال وذلك بحسب ما أعلنته الرئيسة المؤقتة للبلاد، ديلسي رودريجيز.

جاء ذلك خلال حديث رودريجيز أمام المجلس الوطني للاقتصاد الإنتاجي.

وقالت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز"اليوم، ولأول مرة في تاريخنا، تم توقيع عقد لتسويق الغاز المسال. ستتجه أول جزيئة من الغاز الفنزويلي إلى التصدير. لقد أعلنّا عن ذلك والآن نفي بالتزامنا".

وشددت رودريجيز في كلمتها على أن العقد جاء نتيجة الجهود الذاتية لشركة النفط والغاز الوطنية PDVSA، والذي يؤكد على المسار الاقتصادي الذي اختارته البلاد على حد قولها .

فيما تمكنت الشركة من رفع إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يومياً، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 2015 وذلك بحسب ما أعلنته ديلسي رودريجيز.

وأكدت على أن فنزويلا أصبحت الآن قادرة على إنتاج الوقود ذاتياً لذا لن تستخدم العائدات بالعملات الأجنبية من صادرات الهيدروكربونات في شراء الوقود .

وأوضحت أن هذه الموارد ستُخصص للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك من خلال إنشاء صناديق سيادية.