بسعر 45 دولارا للبرميل.. أمريكا تبدي إستعدادها لبيع النفط الفنزويلي
ديربي مانشستر يجذب الأنظار اليوم في الدوري الإنجليزي
نجاح وتألق.. أحمد التهامي يهنئ ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها
وزراء جدد.. قرارات عاجلة من رودريجيز تخص حكومة فنزويلا
إحالة صاحب عربة الفاكهة المتهم بقتـ ل شاب في بولاق الدكرور للمحاكمة
هند صبري تشارك متابعيها بصور من أفضل فترات حياتها | شاهد
سبحان الذي أسرى بعبده.. القرآن لخص تفاصيل الإسراء والمعراج بهذه الآية
مباريات اليوم السبت 17يناير 2026.. مصر ونيجيريا وديربي مانشستر الأبرز
فاروق حسني: الأجيال الحديثة تعاني فقرًا إبداعيًا.. والحل مشروع ثقافي شامل
غرفة المشورة تحدد مصير والدة شيماء جمال في قضية سب محامي خصومها
فصل الكهرباء عن قرية منشية الجرايدة وتوابعها بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد
أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزراء جدد.. قرارات عاجلة من رودريجيز تخص حكومة فنزويلا

ديلسي رودريجيز
ديلسي رودريجيز
محمود نوفل

أصدرت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز، السبت، قرار بتعيين وزراء جدد للنقل والاتصالات والاقتصاد الإيكولوجي والاجتماعي، ودمج وزارات الصناعة والإنتاج الوطني لتعزيز هيكل السلطة التنفيذية.

وعلى قناتها بموقع تلجرام كتبت رودريجيز : "أبلغ البلاد بأنني عينت نائب الأدميرال أنيبال كورونادو وزيرًا جديدًا للسلطة الشعبية لشؤون النقل"، مشيدة بعمل رامون فيلاسكس أراوغايان وتفانيه خلال توليه المنصب.

وأضافت : أما وزارة الاتصالات والمعلومات فقد تولّاها الفيلسوف والكاتب والصحفي ميجيل بيريز بيريلا.

كما أشارت رودريجيز إلى أن خلفية بيريلا الأكاديمية وخبرته المهنية التي ستساهم في تعزيز الصراع الإعلامي دفاعًا عن الحقيقة الفنزويلية.

كما أعلنت رودريجيز أن وزارات الصناعة والإنتاج الوطني في فنزويلا ستُدمج لتحسين هيكل السلطة التنفيذية، 

كما قرر دمج وزارة السلطة الشعبية لشؤون الصناعة والإنتاج الوطني والتجارة الوطنية – وهي وزارات أساسية لتطوير الاقتصاد الوطني. 

وختمت قائلة : وستتولى الوزير لويس أنطونيو فيليغاس قيادة الهيكل الجديد.  

فنزويلا ديلسي رودريجيز الصحفي ميجيل بيريز بيريلا حكومة فنزويلا الاقتصاد الفنزويلي

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس.. قرار حكومي يحدد

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

مباراة مصر والسنغال

قرار مفاجئ من الفيفا تجاه منتخب مصر عقب خسارة السنغال .. ماذا حدث؟

طليقة أحمد مكي

بعد استيلاء مديرة أعماله السابقة على 66 مليون جنيه.. طليقة أحمد مكي: ربنا يرد لك حقك

بالصور

أحدث وصفات السوشي المنزلي.. تعلمي تحضير وجبات يابانية بسهولة

أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي
أحدث وصفات السوشي المنزلي

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم
حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

أسرار طهي البطاطس المقرمشة بدون زيت.. اكتشفي الطريقة المثالية

طريقة عمل البطاطس المقرمشة بدون زيت
طريقة عمل البطاطس المقرمشة بدون زيت
طريقة عمل البطاطس المقرمشة بدون زيت

5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!

5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!
5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!
5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!

سر في فقدان الوزن

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

مشكلات الرجيم

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

