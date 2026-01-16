قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماتشادو تتفق مع ترامب على إجراء انتخابات فنزويلية جديدة.. قريبا
ترامب يعتزم العفو عن حاكمة بورتوريكو السابقة واندا فاسكيز
مفتي الجمهورية يشهد احتفال ذكرى الإسراء والمعراج بالجامع الأزهر.. صور
عام كامل من الاختفاء.. ماتشادو تكشف تفاصيل مغامرتها الخطيرة للهروب من فنزويلا
دول بدون فيزا للمصريين 2026.. دليلك الشامل بجواز السفر فقط
فتح باب الحجز للإقامة على سطح القمر مقابل مليون دولار.. ما القصة؟
مفاجأة بشأن أسعار السلع أول أسبوعين في رمضان 2026 .. الشعبة توضح
جهات التحقيق تعاين جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسرب الغاز في ميت عاصم ببنها
من اليمن إلى الإمارات وعُمان.. العقوبات الأمريكية تضيق الخناق على الحوثيين
الخليج يضرب الأخدود برباعية في الدوري السعودي
البنك المركزي يعلن قبول بيع أذون خزانة بـ 131.6 مليار جنيه
قبل التطبيق الرسمي في مارس المقبل.. من تنطبق عليه زيادة الإيجار القديم المقبلة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عام كامل من الاختفاء.. ماتشادو تكشف تفاصيل مغامرتها الخطيرة للهروب من فنزويلا

زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو
ناصر السيد

قالت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو إنها لن تتحدث كثيرًا عن كيفية تمكنها من مغادرة بلدها بأمان أواخر العام الماضي، لكنها ذكرت أنها أُصيبت أثناء وجودها على متن قارب وأنهم "ضلوا طريقهم في المحيط".

هروب زعيمة المعارضة الفنزويلية 

وأضافت ماتشادو: "حرصًا على سلامة من ساعدوني في الوصول إلى هنا، سأنتظر حتى يفقد النظام قدرته على إيذائهم قبل أن أشارك هذه التفاصيل"، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

قبل ظهورها في أوسلو، النرويج، في ديسمبر ، بعد ساعات من تسلّم ابنتها جائزة نوبل للسلام، كانت ماتشادو مختبئة لما يقرب من عام، حيث احتُجزت لفترة وجيزة بعد انضمامها إلى مؤيدين في احتجاج في كاراكاس، عاصمة فنزويلا. 

وقد ساعدتها شركة أمريكية متخصصة في العمليات الخاصة على الخروج من فنزويلا في طريقها إلى النرويج.

