عام كامل من الاختفاء.. ماتشادو تكشف تفاصيل مغامرتها الخطيرة للهروب من فنزويلا

قالت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو إنها لن تتحدث كثيرًا عن كيفية تمكنها من مغادرة بلدها بأمان أواخر العام الماضي، لكنها ذكرت أنها أُصيبت أثناء وجودها على متن قارب وأنهم "ضلوا طريقهم في المحيط".

هروب زعيمة المعارضة الفنزويلية

وأضافت ماتشادو: "حرصًا على سلامة من ساعدوني في الوصول إلى هنا، سأنتظر حتى يفقد النظام قدرته على إيذائهم قبل أن أشارك هذه التفاصيل"، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

قبل ظهورها في أوسلو، النرويج، في ديسمبر ، بعد ساعات من تسلّم ابنتها جائزة نوبل للسلام، كانت ماتشادو مختبئة لما يقرب من عام، حيث احتُجزت لفترة وجيزة بعد انضمامها إلى مؤيدين في احتجاج في كاراكاس، عاصمة فنزويلا.

وقد ساعدتها شركة أمريكية متخصصة في العمليات الخاصة على الخروج من فنزويلا في طريقها إلى النرويج.