شركات الطيران تهرب من الشرق الأوسط .. مسارات بديلة لتجنب المجال الجوي الإيراني والعراقي والإسرائيلي

تجنبت شركات طيران أوروبية مثل ويز إير (WIZZ.L) ولوفتهانزا (LHAG.DE) والخطوط الجوية البريطانية (ICAG.L) المجال الجوي العراقي والإيراني يوم الخميس، وفقًا لمواقع تتبع الرحلات الجوية، واختارت بدلاً من ذلك مسارات فوق أفغانستان وآسيا الوسطى في محاولة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية المستمرة في إيران والشرق الأوسط.

إغلاق المجال الجوي الإيراني

أغلقت إيران مجالها الجوي، ثم أعادت فتحه بعد نحو خمس ساعات يوم الأربعاء وسط مخاوف من عمل عسكري محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، مما أجبر شركات الطيران على إلغاء رحلات أو تغيير مسارها أو تأخيرها.

على الرغم من إعادة فتح المجال الجوي الإيراني، استمرت العديد من شركات الطيران، بما في ذلك الخطوط الجوية السنغافورية وشركة TUI (TUI1n.DE)، في استخدام مسارات بديلة، وفقًا لموقع FlightRadar24، حيث حذر الخبراء من استمرار خطر عدم الاستقرار.

قال إريك شوتين، مدير شركة ديامي للاستشارات الأمنية والطيران: "ننصح بالامتناع عن حجز رحلات جوية تمر عبر المنطقة في الوقت الحالي ولمدة سبعة أيام قادمة، وبعدها سيتم إعادة تقييم الوضع".

في العامين الماضيين، غيّرت العديد من شركات الطيران الغربية مساراتها في الشرق الأوسط، حيث زادت بعضها من رحلاتها فوق أفغانستان على الرغم من استمرار حكم طالبان، في محاولة لتجنب مناطق الصراع الأخرى الأكثر اضطرابًا.

أصدرت ألمانيا، يوم الأربعاء، توجيهًا جديدًا يحذر شركات الطيران الألمانية من دخول المجال الجوي الإيراني، وذلك بعد وقت قصير من قيام شركة لوفتهانزا (LHAG.DE) بتعديل رحلاتها الجوية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

تجنب المجالي الجوي الإيراني والعراقي

وقال متحدث باسم شركة ويز إير يوم الخميس: "نتجنب المجالين الجويين العراقي والإيراني، ولذلك ستضطر بعض الرحلات المتجهة غربًا من مطاري دبي وأبوظبي إلى التوقف (للتزود بالوقود وتغيير الطاقم) في لارنكا، قبرص، أو سالونيك، اليونان".

وقال متحدث باسم مجموعة الخطوط الجوية الدولية (IAG)، المالكة للخطوط الجوية البريطانية، إنه تم إلغاء جميع رحلات الخطوط الجوية البريطانية إلى البحرين حتى 16 يناير.

وقال متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM) (AIRF.PA): "تتجنب KLM حاليًا المجال الجوي الإيراني كإجراء احترازي، وهو مسار نادرًا ما نستخدمه أصلًا. وبالتالي، لم يكن لإغلاق المجال الجوي الإيراني الليلة الماضية أي تأثير على عملياتنا".

وقال متحدث باسم KLM (AIRF.PA) أعلنت شركة فين إير (FIA1S.HE) في بيان لها أنها أوقفت رحلاتها عبر المجال الجوي العراقي، وأصبحت تتجه إلى الدوحة ودبي عبر المجال الجوي السعودي، مما سيؤدي إلى زيادة طفيفة في مدة الرحلات.

وكانت الشركة قد بدأت بالفعل بتجنب المجال الجوي الإيراني والسوري والإسرائيلي لأسباب أمنية.

وقد قامت شركات طيران أخرى، مثل رايان إير (RYA.I)، بتحويل مساراتها بعيدًا عن الشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة، بينما تتجنب شركات أخرى، بما فيها الخطوط الجوية الفرنسية، المجال الجوي الإيراني منذ فترة طويلة.