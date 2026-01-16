قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي يعلن قبول بيع أذون خزانة بـ 131.6 مليار جنيه
قبل التطبيق الرسمي في مارس المقبل.. من تنطبق عليه زيادة الإيجار القديم المقبلة؟
كاف يكشف عن الكرة الرسمية لنهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين المغرب والسنغال
منتخب السنغال يستعد لـ المغرب في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025
التعادل السلبي يحسم مواجهة إنبي وغزل المحلة في كأس عاصمة مصر
روما يضم نجم أستون فيلا على سبيل الإعارة
التصعيد الأمريكي الإيراني.. الخطوط الجوية البريطانية توقف رحلات البحرين
شركات الطيران تهرب من الشرق الأوسط .. مسارات بديلة لتجنب المجال الجوي الإيراني والعراقي والإسرائيلي
بلاش الأكل بره البيت.. تحذير طبي يكشف مخاطر الوجبات الجاهزة على صحتك
ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد
طائرة درون تربك المران الختامي لمنتخب مصر قبل مواجهة نيجيريا
محاكمة 61 متهما في قضية اللجان النوعية بالتجمع .. غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شركات الطيران تهرب من الشرق الأوسط .. مسارات بديلة لتجنب المجال الجوي الإيراني والعراقي والإسرائيلي

شركات الطيران تهرب من الشرق الأوسط
شركات الطيران تهرب من الشرق الأوسط
ناصر السيد

تجنبت شركات طيران أوروبية مثل ويز إير (WIZZ.L) ولوفتهانزا (LHAG.DE) والخطوط الجوية البريطانية (ICAG.L) المجال الجوي العراقي والإيراني يوم الخميس، وفقًا لمواقع تتبع الرحلات الجوية، واختارت بدلاً من ذلك مسارات فوق أفغانستان وآسيا الوسطى في محاولة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية المستمرة في إيران والشرق الأوسط.

إغلاق المجال الجوي الإيراني

أغلقت إيران مجالها الجوي، ثم أعادت فتحه بعد نحو خمس ساعات يوم الأربعاء وسط مخاوف من عمل عسكري محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، مما أجبر شركات الطيران على إلغاء رحلات أو تغيير مسارها أو تأخيرها.

على الرغم من إعادة فتح المجال الجوي الإيراني، استمرت العديد من شركات الطيران، بما في ذلك الخطوط الجوية السنغافورية وشركة TUI (TUI1n.DE)، في استخدام مسارات بديلة، وفقًا لموقع FlightRadar24، حيث حذر الخبراء من استمرار خطر عدم الاستقرار.

قال إريك شوتين، مدير شركة ديامي للاستشارات الأمنية والطيران: "ننصح بالامتناع عن حجز رحلات جوية تمر عبر المنطقة في الوقت الحالي ولمدة سبعة أيام قادمة، وبعدها سيتم إعادة تقييم الوضع".

في العامين الماضيين، غيّرت العديد من شركات الطيران الغربية مساراتها في الشرق الأوسط، حيث زادت بعضها من رحلاتها فوق أفغانستان على الرغم من استمرار حكم طالبان، في محاولة لتجنب مناطق الصراع الأخرى الأكثر اضطرابًا.

أصدرت ألمانيا، يوم الأربعاء، توجيهًا جديدًا يحذر شركات الطيران الألمانية من دخول المجال الجوي الإيراني، وذلك بعد وقت قصير من قيام شركة لوفتهانزا (LHAG.DE) بتعديل رحلاتها الجوية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

تجنب المجالي الجوي الإيراني والعراقي

وقال متحدث باسم شركة ويز إير يوم الخميس: "نتجنب المجالين الجويين العراقي والإيراني، ولذلك ستضطر بعض الرحلات المتجهة غربًا من مطاري دبي وأبوظبي إلى التوقف (للتزود بالوقود وتغيير الطاقم) في لارنكا، قبرص، أو سالونيك، اليونان".

وقال متحدث باسم مجموعة الخطوط الجوية الدولية (IAG)، المالكة للخطوط الجوية البريطانية، إنه تم إلغاء جميع رحلات الخطوط الجوية البريطانية إلى البحرين حتى 16 يناير.

وقال متحدث باسم شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM) (AIRF.PA): "تتجنب KLM حاليًا المجال الجوي الإيراني كإجراء احترازي، وهو مسار نادرًا ما نستخدمه أصلًا. وبالتالي، لم يكن لإغلاق المجال الجوي الإيراني الليلة الماضية أي تأثير على عملياتنا".

وقال متحدث باسم KLM (AIRF.PA) أعلنت شركة فين إير (FIA1S.HE) في بيان لها أنها أوقفت رحلاتها عبر المجال الجوي العراقي، وأصبحت تتجه إلى الدوحة ودبي عبر المجال الجوي السعودي، مما سيؤدي إلى زيادة طفيفة في مدة الرحلات. 

وكانت الشركة قد بدأت بالفعل بتجنب المجال الجوي الإيراني والسوري والإسرائيلي لأسباب أمنية.

وقد قامت شركات طيران أخرى، مثل رايان إير (RYA.I)، بتحويل مساراتها بعيدًا عن الشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة، بينما تتجنب شركات أخرى، بما فيها الخطوط الجوية الفرنسية، المجال الجوي الإيراني منذ فترة طويلة.

شركات الطيران الشرق الأوسط المجال الجوي الإيراني إغلاق المجال الجوي الإيراني الخطوط الجوية البريطانية شركات طيران أوروبية الرحلات الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

الاهلي

الموضوع قلب رسمي .. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

سعر اليورو

سعر اليورو مساء اليوم الجمعة 16-1-2026

شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف عددٍ من مشروعات

أبرز نشاطات وزارة الإسكان خلال الأسبوع.. فيديو جراف

صورة ارشيفية

بعد انتقاد الرئيس لارتفاع الواردات.. «خبراء الضرائب» يحددون 4 خطوات لتوطين صناعة مستحضرات التجميل

بالصور

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى بخطوات بسيطة .. لذيذة وأطفالك هيحبوها

طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى
طريقة عمل المكرونة بالجمبرى

قلة الدهون في الجسم قد ترفع ضغط الدم وتزيد من الجلطات.. دراسة تحذر

ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟
ما علاقة الدهون بضغط الدم؟

تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ .. أسباب خفية ونصائح مهمة للوقاية

أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ
أسباب تسارع ضربات القلب عند الاستيقاظ

نشرة المرأة | كيف يؤدي الجوع إلى الموت بعد وفاة فتاة قنا؟.. تريند كوباية شاي يثير القلق .. ارتفاع ضغط الدم يصيبك بمرض مميت

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

وفاة محمد إمام

وفاة أحد أبطال مسلسل الغاوي

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد