تشاد: الدعم السريع قتلت 7 جنود في اشتباكات على الحدود مع السودان

أعلنت تشاد، يوم الجمعة، عن مقتل سبعة من جنودها في اشتباك على الحدود السودانية، وحمّل مسؤولٌ قوات الدعم السريع المسؤولية.

الدعم السريع يقتل 7 جنود تشاديين

وصرح المتحدث باسم الحكومة التشادية، قاسم شريف، في مؤتمر صحفي، بوقوع "توغل" في تشاد يوم الخميس من قبل مقاتلين مسلحين من السودان، ما أدى إلى اشتباك عندما أمرتهم القوات التشادية بالانسحاب.

وصرح مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس بأن المقاتلين السودانيين كانوا "عناصر من قوات الدعم السريع".

يذكر أن الدعم السريع يقاتل الجيش السوداني منذ منتصف أبريل 2023 وارتكب جرائم ضد الإنسانية بحث الشعي السوداني، وفقا لتقارير المنظمات الدولية المختلفة.

وقبل يومين أعلن الجيش السوداني، تحقيق نجاحات ميدانية في ولاية جنوب كردفان ودمر عددا كبيرا من معدات الدعم السريع.

وأعلنت الحكومة السودانية عودتها إلى العاصمة الخرطوم، بعدما كانت تدير الأمور من العاصة المؤقتة بورتسودان.