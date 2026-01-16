أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بالإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة برئاسة الدكتور علي شعث، معربًا عن تقديره لجهود جمهورية مصر العربية ودولة قطر وبقية الوسطاء في هذا الصدد.

وأعرب الأمين العام عن تمنياته لأعضاء اللجنة بالتوفيق في مهمتهم شديدة الأهمية في خدمة الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة.



وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن تشكيل اللجنة يمثل خطوة مهمة على طريق تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام.



ونقل المتحدث عن أبو الغيط مناشدته المجتمع الدولي، وبخاصة الولايات المتحدة التي لعبت دورًا قياديًا في رسم مسار وقف اطلاق النار والاستقرار في غزة، ضرورة العمل على نحو حثيث من أجل إزاحة العقبات والعراقيل من طريق السلام وإعادة الإعمار في غزة، بما في ذلك التصدي للمماطلات الإسرائيلية المتواصلة للتملص من استحقاقات المرحلة الثانية وعلى رأسها الانسحاب من القطاع، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون إعاقة وبشكل متواصل.